США домовилися з Україною та РФ про припинення вогню на морі

США домовилися з Україною і РФ забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі. Про це йдеться у двох окремих заявах за підсумками зустрічей американської делегації в Ер-Ріяді з українськими та російськими переговорниками, які відбулися 23–24 березня. У повідомленні Білого дому зазначається, що США допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільгосппродукції та добрив.

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Сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден з військовою метою в Чорному морі.

Як пояснив міністр оборони Рустем Умєров, українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися «порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі й загрозу національній безпеці України». «В такому випадку Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист», – зазначив Умєров.

Всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Всі сторони вітають залучення третіх країн для забезпечення підтримки впровадження енергетичної та морської домовленостей.

Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

Як зазначається в заяві Білого дому за підсумками переговорів американської та російської делегацій, США допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій.

Основна різниця між заявами – в окремих пунктах, які відображають інтереси кожної сторони – гуманітарні для України (обмін полоненими, повернення дітей), економічні для Росії (експорт, страхування, доступ до ринків). Решта положень – безпека судноплавства, мирні переговори, енергетичні угоди – є спільними.

Контекст

США провели перші два раунди переговорів з українською делегацією ще ввечері 23 березня, а наступного дня розпочали переговори з російською делегацією.

Україну представляла делегація з міністром оборони Рустемом Умєровим, заступником голови ОП з військових питань Павлом Палісою, дипломатичним заступником голови ОП Ігорем Жовквою, чиновниками нижчого рівня та командою фахівців із військових та енергетичних питань.

На переговорах мали визначити два питання, пояснював напередодні співрозмовник з уряду на умовах анонімності. Перше – обсяг перемир’я, тобто визначення, які саме атаки заборонені. Друге – моніторинг, як відбуватиметься контроль за дотриманням перемир’я.

Останнє питання є ключовим і складним, пояснював співрозмовник. Якщо не буде чіткого моніторингу, то це полегшить Росії можливість зривати його і звинувачувати Україну, щоб послабити військове та дипломатичне становище Києва.