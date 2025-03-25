США домовилися з Україною та РФ про припинення вогню на морі

США домовилися з Україною і РФ забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі. Про це йдеться у двох окремих заявах за підсумками зустрічей американської делегації в Ер-Ріяді з українськими та російськими переговорниками, які відбулися 23–24 березня. У повідомленні Білого дому зазначається, що США допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільгосппродукції та добрив.
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Деталі
- Сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден з військовою метою в Чорному морі.
- Як пояснив міністр оборони Рустем Умєров, українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися «порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі й загрозу національній безпеці України». «В такому випадку Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист», – зазначив Умєров.
- Всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.
- Всі сторони вітають залучення третіх країн для забезпечення підтримки впровадження енергетичної та морської домовленостей.
- Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.
- США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.
- Як зазначається в заяві Білого дому за підсумками переговорів американської та російської делегацій, США допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій.
- Основна різниця між заявами – в окремих пунктах, які відображають інтереси кожної сторони – гуманітарні для України (обмін полоненими, повернення дітей), економічні для Росії (експорт, страхування, доступ до ринків). Решта положень – безпека судноплавства, мирні переговори, енергетичні угоди – є спільними.
Контекст
США провели перші два раунди переговорів з українською делегацією ще ввечері 23 березня, а наступного дня розпочали переговори з російською делегацією.
Україну представляла делегація з міністром оборони Рустемом Умєровим, заступником голови ОП з військових питань Павлом Палісою, дипломатичним заступником голови ОП Ігорем Жовквою, чиновниками нижчого рівня та командою фахівців із військових та енергетичних питань.
На переговорах мали визначити два питання, пояснював напередодні співрозмовник з уряду на умовах анонімності. Перше – обсяг перемир’я, тобто визначення, які саме атаки заборонені. Друге – моніторинг, як відбуватиметься контроль за дотриманням перемир’я.
Останнє питання є ключовим і складним, пояснював співрозмовник. Якщо не буде чіткого моніторингу, то це полегшить Росії можливість зривати його і звинувачувати Україну, щоб послабити військове та дипломатичне становище Києва.
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