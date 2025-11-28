Прослухати матеріал
Понад 300 детективів НАБУ під час війни фокусуються на корупції в енергетиці, оборонці, правоохоронній системі і на митниці, говорив у травні керівник бюро Семен Кривонос. Найгучніша операція воєнного часу – «Мідас», яка вже коштувала посад двом міністрам та голові Офісу президента (ОП). Forbes Ukraine вибрав ще три справи проти топчиновників воєнного часу. Який у них статус?
Вранці 28 листопада співробітники НАБУ прийшли з обшуками до голови ОП Андрія Єрмака. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні оголосив про його відставку.
НАБУ готує підозру Єрмаку, повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на власні джерела. За даними видання, підозра може бути повʼязана із зацікавленістю Єрмаком одним із будинків кооперативу «Династія», будівництво якого начебто могло відбуватися за кошти, виведені з «Енергоатома». Цей звʼязок може бути зафіксовано на записах, зроблених у кабінеті бек-офісу фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча, пише видання.
