Понад 300 детективів НАБУ під час війни фокусуються на корупції в енергетиці, оборонці, правоохоронній системі і на митниці, говорив у травні керівник бюро Семен Кривонос. Найгучніша операція воєнного часу – «Мідас», яка вже коштувала посад двом міністрам та голові Офісу президента (ОП). Forbes Ukraine вибрав ще три справи проти топчиновників воєнного часу. Який у них статус?