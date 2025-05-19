«Фокус на «смотрящих» та радниках». Директор НАБУ Семен Кривонос про корупцію, пріоритети, джерела інформації та справи проти реформаторів. Інтервʼю

Як розслідувати топкорупційні злочини та з якими складнощами стикаються детективи Національного антикорупційного бюро? Які наслідки операції «Чисте місто» у Києві і справ проти реформаторів? Та що серед пріоритетних напрямів для НАБУ зараз? Про це – у сотому випуску «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine розповів директор НАБУ Семен Кривонос.

«Найвищий пріоритет – розслідування чинної корупції, тобто злочинів, що готуються або вчиняються чиновниками, які зараз перебувають на топпосадах», – каже директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, 40.

Він очолює бюро з березня 2023 року. До цього працював першим заступником начальника Одеської митниці й очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування України, де провів цифровізацію дозвільних процедур і спрощення будівельних процесів.

Як Кривонос формує роботу НАБУ та які пріоритети вважає головними? Про це директор бюро розповів у етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine.

Пряму мову скорочено та відредаговано для ясності.

Про пріоритети НАБУ

НАБУ відіграє вирішальну роль у боротьбі з топкорупцією. Але в нас багаторівнева корупційна система, тому потрібна єдність усіх правоохоронних органів.

Якби вся правоохоронна система була заточена на реальну боротьбу з корупцією, жоден корупціонер не підняв би голову. Після розслідування системної корупції НАБУ подає рекомендації іншим органам щодо усунення причин цих схем.

Найвищий пріоритет – розслідування злочинів, що готуються або вчиняються чиновниками, які перебувають на топпосадах.

Є пріоритети за сферами: оборонна, енергетична, правоохоронна, податкова, митниця і суди. У секторі оборони на початку цього року було викрито дві масштабні корупційні схеми. Перша – розкрадання коштів під час створення системи «Дзвін» для Збройних сил України. Збитки оцінюють більш ніж у 246 млн грн.

Друга стосувалася постачання харчів для армії. Розслідування зайняло майже два роки. Чому справи, зокрема й оборонні, розслідуються довго? У нас немає доступу до адекватної експертизи. Бо такі центри перевантажені, на них чиниться політичний вплив. Так не має працювати в цивілізованому світі. Приклад – у справі про харчування детективи вилучили документи більш як у 150 військових частинах. Вони зайняли цілий кабінет, аж до стелі. Це були документи, які ми передавали на експертизу. Працювало десять аудиторів, майже десять експертів.

Нині фокус НАБУ – на «смотрящих», на всіляких радниках, на людях, які фактично не несуть жодної відповідальності, але мають вплив, формують злочинні групи, створюють «бек-офіси». Працюємо, аби такого впливу не було.

Володимир Федорін і Семен Кривонос. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Про джерела інформації

Найбільший відсоток займає проактивне виявлення – оперативна робота, аналітичний пошук, робота із заявниками тощо. За результатами першого кварталу цього року такий метод застосовується у 53% випадків. Наша мета – дорости до 60%, це міжнародна практика.

За матеріалами НАЗК порушено приблизно 20 кримінальних проваджень. Ідеться про депутатів різних рівнів та інших посадовців.

Але є й величезна проблема – справи передано за підслідністю. Якщо збитки, завдані у справі, перевищують 5 млн грн, то за законом це вже наша юрисдикція.

Передаються різні справи, як правило, з не дуже сильною доказовою базою, що не завжди стосуються топкорупції. Є справи, де строки розслідування вже спливають і їх треба терміново готувати до передачі до суду.

Це справи, які забирають багато ресурсів і знижують загальну статистику розслідувань.

Про гроші для бюджету

За весь час роботи ефект від роботи НАБУ становив 9,2 млрд грн. Це суми, які було повернуто до бюджету внаслідок різних розслідувань. Економічний ефект буде в рази більший.

Зараз ми працюємо над поверненням значної суми коштів з однієї іноземної юрисдикції. Це буде перша така справа. Робота ведеться спільно з урядом, «Нафтогазом», Мінфіном та правоохоронними органами цієї країни. Не можу розголошувати деталі до фінального рішення.

Втім, підрахунок того, скільки коштів зекономив бюджет завдяки закриттю тієї чи іншої корупційної схеми, яку викрили детективи, не ведеться.

НАБУ створювали не квіти дарувати особам, причетним до корупції. Бюро працює не для того, аби розважати корупціонерів, а запит суспільства якраз їх «кошмарити», щоб вони просто боялися підняти голову. І це основна моя мета.

Ці справи не про реформи. Обидві справи перебувають у суді, й він має у цій дискусії поставити крапку.

Над справами працюють абсолютно незалежні детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), які вбачають ознаки складу злочину і які беруть на себе абсолютну відповідальність за те, що роблять.

Я переконаний, зважаючи на результати, які вони демонструють, і на рішення суддів, які ми маємо, що це високоякісна робота.

Про операцію «Чисте місто»

«Чисте місто» – унікальна операція, це розслідування топкорупції в режимі реального часу. З цієї операції винесено багато уроків, лайфхаків та методологій. Так, працюємо і в інших регіонах, але точно не готовий це анонсувати.

Що таке операція «Чисте місто» Натисніть «Читати більше», аби відкрити повний текст Це антикорупційне розслідування, проведене детективами НАБУ та прокурорами САП у лютому 2025 року. Учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на неіснуючі споруди. Після цього подавали заяви до Київради стосовно надання у власність землі для обслуговування цих «споруд», що дозволяло обходити відкриті торги. Депутати Київради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення необхідних рішень, отримуючи за це неправомірну вигоду у вигляді грошей та нерухомості. Основні фігуранти: Денис Комарницький – колишній депутат Київради, вважається організатором схеми. Оголошений у міжнародний розшук;

– колишній депутат Київради, вважається організатором схеми. Оголошений у міжнародний розшук; Петро Оленич – заступник голови КМДА;

– заступник голови КМДА; Михайло Терентьєв – голова земельної комісії Київради;

– голова земельної комісії Київради; Олена Марченко – членкиня земельної комісії. Загалом підозри було висунуто десятьом особам, сімох з них затримано. Читати більше Згорнути

Перше, що ми рекомендували Київській міській раді, – це зробити прозору електронну чергу заяв, які надходять на продовження договорів оренди та виділення земельних ділянок. Це стосується й інших міських рад.

Про витоки інформації

Як матеріали справ зʼявляються у журналістів? Судовий розгляд у більшості справ відкритий для журналістів чи громадських організацій. На них можна почути прізвища та побачити наживо фігурантів справ. Зі свого боку маємо право на своїх ресурсах публікувати матеріали та записи розмов, які нам дозволяє слідчий прокурор. Вони можуть зʼявитися і в судді під час слухання.