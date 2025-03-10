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«Орієнтація – експорт». Біопаливо у травні стане обовʼязковою добавкою до бензину в Україні. Хто заробляє на ринку обсягом 3,6 млрд грн

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes
Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

3 хв читання

Завод із виробництва біопалива /Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

У 2024 році українські підприємства виробили 92 000 т біоетанолу і майже весь експортували. Фото Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

ОККО, «Епіцентр» будують власні потужності з виробництва біоетанолу і складуть конкуренцію спиртовим та цукровим заводам. Скільки це коштує і на що вони розраховують?

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У травні 2025 року в Україні стане обовʼязковим додавання до бензину щонайменше 5% біопалива. Штраф за продану 1000 л без такої частки – 21 196 грн. 

Ця норма забезпечить в Україні протягом 2025 року продаж до 80 000 т біопалива з розрахунку загального обсягу споживання пального у межах 1,1–1,5 млн т, прогнозує Тарас Миколаєнко, виконавчий директор Української асоціації виробників біоетанолу. 

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