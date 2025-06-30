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«Мета – дотягнути до 7 млрд грн». Новий СЕО мережі Prostor – про перезапуск інтернет-магазину, конкуренцію з EVA та умови для переїзду з Дніпра. Перше інтервʼю

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

9 хв читання

Prostor Ehttps://admin.forbes.ua/uk/articlesVA ритейл Watsons /з особистого архіву

CЕО Prostor Петро Чередніченко Фото з особистого архіву

Власник мережі Prostor Вадим Тугай у квітні змінив СЕО. Новим керівником став колишній комерційний директор центрального регіону мережі «Сільпо» Петро Чередніченко. Його виклики – перебудова інтернет-магазину та пошук нових форматів мережі. Як Чередніченко наздоганятиме EVA і чому не хоче купувати Watsons?

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Петро Чередніченко, 39, потрапив у ритейл, коли ще був студентом. Першим і єдиним роботодавцем до Prostor стала Fozzy Group Володимира Костельмана.

Чередніченко починав з охоронця у «Сільпо». За 16 років змінив декілька посад та доріс до комерційного директора Центрального регіону мережі. «Зрозумів для себе, що потрібно рухатися далі», – каже Чередніченко.

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