Власник мережі Prostor Вадим Тугай у квітні змінив СЕО. Новим керівником став колишній комерційний директор центрального регіону мережі «Сільпо» Петро Чередніченко. Його виклики – перебудова інтернет-магазину та пошук нових форматів мережі. Як Чередніченко наздоганятиме EVA і чому не хоче купувати Watsons?

Петро Чередніченко, 39, потрапив у ритейл, коли ще був студентом. Першим і єдиним роботодавцем до Prostor стала Fozzy Group Володимира Костельмана.

Чередніченко починав з охоронця у «Сільпо». За 16 років змінив декілька посад та доріс до комерційного директора Центрального регіону мережі. «Зрозумів для себе, що потрібно рухатися далі», – каже Чередніченко.