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«Цель – достичь 7 млрд грн». Новый СЕО сети Prostor – о перезапуске интернет-магазина, конкуренции с EVA и условиях для переезда из Днепра. Первое интервью

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

9 хв читання

Prostor Ehttps://admin.forbes.ua/uk/articlesVA ритейл Watsons /из личного архива

CЕО Prostor Петр Чередниченко Фото из личного архива

Владелец сети Prostor Вадим Тугай в апреле сменил СЕО. Новым руководителем стал бывший коммерческий директор центрального региона сети «Сільпо» Петр Чередниченко. Его вызовы – перестройка интернет-магазина и поиск новых форматов сети. Как Чередниченко будет догонять EVA и почему не хочет покупать Watsons?

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Петр Чередниченко, 39, попал в ритейл, когда еще был студентом. Первым и единственным работодателем в Prostor стала Fozzy Group Владимира Костельмана.

Чередниченко начинал с охранника в «Сільпо». За 16 лет сменил несколько должностей и дорос до коммерческого директора Центрального региона сети. «Понял для себя, что нужно двигаться дальше», – говорит Чередниченко.

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