Владелец сети Prostor Вадим Тугай в апреле сменил СЕО. Новым руководителем стал бывший коммерческий директор центрального региона сети «Сільпо» Петр Чередниченко. Его вызовы – перестройка интернет-магазина и поиск новых форматов сети. Как Чередниченко будет догонять EVA и почему не хочет покупать Watsons?

Петр Чередниченко, 39, попал в ритейл, когда еще был студентом. Первым и единственным работодателем в Prostor стала Fozzy Group Владимира Костельмана.

Чередниченко начинал с охранника в «Сільпо». За 16 лет сменил несколько должностей и дорос до коммерческого директора Центрального региона сети. «Понял для себя, что нужно двигаться дальше», – говорит Чередниченко.