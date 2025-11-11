Прослухати матеріал
Мережа «Лікую» в жовтні випередила пів тисячі приватних клінік України, які доєдналися до державної програми медичних гарантій. У неї найбільше підписаних декларацій на надання первинної допомоги: на початок листопада – майже 72 450. У планах – зрости на 17% до кінця року. Чи вдається їй на цьому заробляти?
Мережа медичних центрів «Лікую» підписала на 1 листопада 2025-го майже 72 450 декларацій на надання первинної медичної допомоги, за даними Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Це найбільше серед близько 540 приватних закладів у системі НСЗУ.
«Лікую» представлена двома компаніями: ТОВ «Лікую.юа» – 46 260 декларацій, ТОВ «Лікую Північ» – майже 26 190 декларацій.
