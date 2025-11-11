Мережа «Лікую» в жовтні випередила пів тисячі приватних клінік України, які доєдналися до державної програми медичних гарантій. У неї найбільше підписаних декларацій на надання первинної допомоги: на початок листопада – майже 72 450. У планах – зрости на 17% до кінця року. Чи вдається їй на цьому заробляти?