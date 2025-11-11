Підписка від 49 грн
Forbes Digital

«Плануємо охопити понад 800 000 декларантів». Мережа «Лікую» стала №1 серед приватних клінік за кількістю декларантів. Чи приносить це гроші?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

6 хв читання

мережа «Лікую» /надано пресслужбою

На листопад 2025-го мережа «Лікую» налічує 12 медичних центрів: дев’ять у Дніпрі й області та три в Києві Фото надано пресслужбою

Мережа «Лікую» в жовтні випередила пів тисячі приватних клінік України, які доєдналися до державної програми медичних гарантій. У неї найбільше підписаних декларацій на надання первинної допомоги: на початок листопада – майже 72 450. У планах – зрости на 17% до кінця року. Чи вдається їй на цьому заробляти?

Мережа медичних центрів «Лікую» підписала на 1 листопада 2025-го майже 72 450 декларацій на надання первинної медичної допомоги, за даними Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Це найбільше серед близько 540 приватних закладів у системі НСЗУ

«Лікую» представлена двома компаніями: ТОВ «Лікую.юа» – 46 260 декларацій, ТОВ «Лікую Північ» – майже 26 190 декларацій. 

