Сеть «Лікую» в октябре опередила полтысячи частных клиник Украины, которые присоединились к государственной программе медицинских гарантий. У нее больше всего подписанных деклараций на оказание первичной помощи: на начало ноября – почти 72 450. В планах – вырасти на 17% до конца года. Удается ли ей на этом зарабатывать?
Сеть медицинских центров «Лікую» подписала на 1 ноября 2025 года почти 72 450 деклараций на оказание первичной медицинской помощи, по данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Это больше всего среди около 540 частных заведений в системе НСЗУ.
«Лікую» представлена двумя компаниями: ООО «Лікую.юа» – 46 260 деклараций, ООО «Лікую.Північ» – почти 26 190 деклараций.
