«Планируем охватить более 800 000 декларантов». Сеть «Лікую» стала №1 среди частных клиник по количеству декларантов. Приносит ли это деньги?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

6 хв читання

мережа «Лікую» /предоставлено пресс-службой

В ноябре 2025-го сеть «Лікую» насчитывает 12 медицинских центров: девять в Днепре и области и три в Киеве Фото предоставлено пресс-службой

Сеть «Лікую» в октябре опередила полтысячи частных клиник Украины, которые присоединились к государственной программе медицинских гарантий. У нее больше всего подписанных деклараций на оказание первичной помощи: на начало ноября – почти 72 450. В планах – вырасти на 17% до конца года. Удается ли ей на этом зарабатывать?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Сеть медицинских центров «Лікую» подписала на 1 ноября 2025 года почти 72 450 деклараций на оказание первичной медицинской помощи, по данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Это больше всего среди около 540 частных заведений в системе НСЗУ.

«Лікую» представлена ​​двумя компаниями: ООО «Лікую.юа» – 46 260 деклараций, ООО «Лікую.Північ» – почти 26 190 деклараций.

