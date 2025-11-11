Сеть «Лікую» в октябре опередила полтысячи частных клиник Украины, которые присоединились к государственной программе медицинских гарантий. У нее больше всего подписанных деклараций на оказание первичной помощи: на начало ноября – почти 72 450. В планах – вырасти на 17% до конца года. Удается ли ей на этом зарабатывать?