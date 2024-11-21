«Продажі житла у 20 разів менші, ніж до війни». Власник «РІЕЛ» Ростислав Мельник – про створення холдингової компанії, вартість квартир у Києві і Львові та $50 млн в ЄБРР. Інтерв’ю

У 2024-2025 роках компанія «РІЕЛ» завершуватиме будівництво житла у Києві та Львові, яке почала ще до війни. Паралельно запустить нові проєкти сукупною площею 460 000 кв. м. На що розраховує Ростислав Мельник, починаючи будівництво житла при низьких продажах, як шукає ділянки під нові проєкти і чому ціни у Львові – на рівні столичних?

За кількістю зданих квартир «РІЕЛ» – друга у десятці найбільших забудовників України, за даними ЛУН. За 2023 рік – 9 місяців 2024-го компанія здала 3209 квартир.

У Львові компанія – лідер ринку. у Києві займає шосте місце, за даними ЛУН.

В інтерв’ю Forbes Ukraine Ростислав Мельник, 45, розповів, чи можливе зниження цін на ринку через провал продажів у 2024 році, чи вистачає будівельників на майданчиках і чому «РІЕЛ» досі не залучав великих партнерів-інвесторів у свої проєкти.

Бесіду скорочено і відредаговано для зрозумілості.