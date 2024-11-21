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«Продажи жилья в 20 раз меньше, чем до войны». Владелец «РИЭЛ» Ростислав Мельник – о создании холдинговой компании, стоимости квартир в Киеве и Львове и $50 млн от ЕБРР. Интервью

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

9 хв читання

Власник і СЕО компанії «РІЕЛ» Ростислав Мельник /предоставлено пресс-службой

Владелец и СЭО компании «РИЭЛ» Ростислав Мельник. Фото предоставлено пресс-службой

В 2024–2025 годах компания «РИЭЛ» будет завершать строительство жилья в Киеве и Львове, которое начала еще до войны. Параллельно запустит новые проекты совокупной площадью 460 000 кв. м. На что рассчитывает Ростислав Мельник, начиная строительство жилья при низких продажах, как ищет участки под новые проекты и почему цены во Львове – на уровне столичных?

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По количеству сданных квартир «РИЭЛ» – вторая в десятке самых крупных застройщиков Украины, по данным ЛУН. За 2023 год – девять месяцев 2024-го компания сдала 3209 квартир.

Во Львове компания – лидер рынка, в Киеве занимает шестое место, по данным ЛУН.

В интервью Forbes Ukraine Ростислав Мельник, 45, рассказал, возможно ли снижение цен на рынке из-за провала продаж в 2024 году, хватает ли строителей на площадках и почему «РИЭЛ» до сих пор не привлекала крупных партнеров-инвесторов в свои проекты.

Беседа сокращена и отредактирована для ясности.

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