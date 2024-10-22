Стрибок в «червоний океан». Чи зможе маркетплейс електроніки market by mono конкурувати з лідерами ринку – Rozetka, Comfy, Foxtrot?

monobank вийшов на новий ринок – компанія запустила маркетплейс market by mono. Подібний крок 10 років тому зробив казахстанський Kaspi Bank. Чому українській компанії буде непросто повторити його успіх?

28 000 замовлень, виторг —19,2 млн грн, середній чек — 684 грн – такий результат першого дня роботи нового продукту, написав в Telegram 22 жовтня співвласник monobank Олег Гороховський.

Похід банків у сферу електронної комерції – непоширене явище. В Україні це намагався зробити «ПриватБанк», але спроба не вдалася. Найбільш відомий успішний кейс – казахстанський Kaspi, який виріс у фінтех-гіганта з капіталізацією $22,4 млрд.