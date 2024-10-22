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Гороховський запустив маркетплейс електроніки market by mono /Колаж Анна Наконечна
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Стрибок в «червоний океан». Чи зможе маркетплейс електроніки market by mono конкурувати з лідерами ринку – Rozetka, Comfy, Foxtrot?

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

17 000 замовлень – такий результат першого дня роботи market by mono Фото Колаж Анна Наконечна

monobank вийшов на новий ринок – компанія запустила маркетплейс market by mono. Подібний крок 10 років тому зробив казахстанський Kaspi Bank. Чому українській компанії буде непросто повторити його успіх?

28 000 замовлень, виторг —19,2 млн грн, середній чек — 684 грн – такий результат першого дня роботи нового продукту, написав в Telegram 22 жовтня співвласник monobank Олег Гороховський

Похід банків у сферу електронної комерції – непоширене явище. В Україні це намагався зробити «ПриватБанк», але спроба не вдалася. Найбільш відомий успішний кейс – казахстанський Kaspi, який виріс у фінтех-гіганта з капіталізацією $22,4 млрд

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