Кава і чай «Мономах» з Київщини могли поставлятися росіянам через Польщу і Білорусь, підозрює Служба безпеки України. У компанії це називають інформаційною атакою з метою тиску. Схожі справи раніше вже закінчувались без вироків. Чи стане цей кейс винятком?

У червні СБУ оголосила в розшук співвласника компанії «Мономах» Тараса Барабаша. Слідство підозрює, що з 2018 року, а особливо після 2022-го, український виробник чаю і кави постачав свою продукцію до РФ через треті країни.

У компанії звинувачення заперечують. «Ми не ведемо бізнес на території ворожої держави», – йдеться в офіційній заяві.