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чай Lovare /Ілюстрація Shutterstock
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«Слідство має довести умисел». СБУ звинувачує «Мономах» у торгівлі з Росією через треті країни. Що за цим стоїть – реальна справа чи тиск на бізнес?

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

4 хв читання

Це не перший випадок, коли український бізнес опиняється в зоні кримінального ризику через підозру в «пособництві державі-агресору» Фото Ілюстрація Shutterstock

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Кава і чай «Мономах» з Київщини могли поставлятися росіянам через Польщу і Білорусь, підозрює Служба безпеки України. У компанії це називають інформаційною атакою з метою тиску. Схожі справи раніше вже закінчувались без вироків. Чи стане цей кейс винятком?

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У червні СБУ оголосила в розшук співвласника компанії «Мономах» Тараса Барабаша. Слідство підозрює, що з 2018 року, а особливо після 2022-го, український виробник чаю і кави постачав свою продукцію до РФ через треті країни. 

У компанії звинувачення заперечують. «Ми не ведемо бізнес на території ворожої держави», – йдеться в офіційній заяві.

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