Кофе и чай «Мономах» с Киевщины могли поставлять россиянам через Польшу и Беларусь, подозревает Служба безопасности Украины. В компании это называют информационной атакой с целью давления. Сходные дела ранее уже заканчивались без приговоров. Станет ли этот кейс исключением?

В июне СБУ объявила в розыск совладельца компании «Мономах» Тараса Барабаша. Следствие подозревает, что с 2018 года, особенно после 2022-го, украинский производитель чая и кофе поставлял свою продукцию в РФ через третьи страны.

В компании обвинения отрицают. «Мы не ведем бизнес на территории враждебного государства», – говорится в официальном заявлении.