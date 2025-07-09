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«Следствие должно доказать умысел». СБУ обвиняет «Мономах» в торговле с Россией через третьи страны. Что за этим стоит – реальное дело или давление на бизнес?

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

4 хв читання

Это не первый случай, когда украинский бизнес оказывается в зоне криминального риска по подозрению в «пособничестве государству-агрессору» Фото Иллюстрация Shutterstock

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Кофе и чай «Мономах» с Киевщины могли поставлять россиянам через Польшу и Беларусь, подозревает Служба безопасности Украины. В компании это называют информационной атакой с целью давления. Сходные дела ранее уже заканчивались без приговоров. Станет ли этот кейс исключением?

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В июне СБУ объявила в розыск совладельца компании «Мономах» Тараса Барабаша. Следствие подозревает, что с 2018 года, особенно после 2022-го, украинский производитель чая и кофе поставлял свою продукцию в РФ через третьи страны.

В компании обвинения отрицают. «Мы не ведем бизнес на территории враждебного государства», – говорится в официальном заявлении.

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