Співвласники «Галя Балувана» розходяться. Forbes Ukraine дізнався, що буде з мережею магазинів напівфабрикатів із 900 точками

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Після семи років співпраці партнери Олександр і Алла Теліги та Володимир Матвійчук стануть конкурентами. 25 лютого вони офіційно уклали договір про розподіл бізнесу «Галі Балуваної», каже Матвійчук. Як тепер працюватиме найбільша мережа магазинів напівфабрикатів?
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«За два місяці моя частка в 50% бізнесу перейде до співзасновників», – каже Матвійчук.
Разом з подружжям Теліг у 2018-му він відкрив невеликий магазин «Галя Балувана» в Луцьку, у який вклали €30 000. З тих пір мережа зросла до понад 900 магазинів по Україні.
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