Співвласники «Галя Балувана» розходяться. Forbes Ukraine дізнався, що буде з мережею магазинів напівфабрикатів із 900 точками

Після семи років співпраці партнери Олександр і Алла Теліги та Володимир Матвійчук стануть конкурентами. 25 лютого вони офіційно уклали договір про розподіл бізнесу «Галі Балуваної», каже Матвійчук. Як тепер працюватиме найбільша мережа магазинів напівфабрикатів?

«За два місяці моя частка в 50% бізнесу перейде до співзасновників», – каже Матвійчук.

Разом з подружжям Теліг у 2018-му він відкрив невеликий магазин «Галя Балувана» в Луцьку, у який вклали €30 000. З тих пір мережа зросла до понад 900 магазинів по Україні.