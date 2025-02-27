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Співвласники «Галя Балувана» розходяться. Forbes Ukraine дізнався, що буде з мережею магазинів напівфабрикатів із 900 точками

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

Алла Теліга, Олександр Теліга, Володимир Матвійчук, Галя Балувана /Максим Тарківський для Forbes Ukraine

Алла Теліга, Олександр Теліга та Володимир Матвійчук відкрили перший магазин «Галя Балувана» в Луцьку у 2018 році. Фото Максим Тарківський для Forbes Ukraine

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Після семи років співпраці партнери Олександр і Алла Теліги та Володимир Матвійчук стануть конкурентами. 25 лютого вони офіційно уклали договір про розподіл бізнесу «Галі Балуваної», каже Матвійчук. Як тепер працюватиме найбільша мережа магазинів напівфабрикатів?

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«За два місяці моя частка в 50% бізнесу перейде до співзасновників», – каже Матвійчук. 

Разом з подружжям Теліг у 2018-му він відкрив невеликий магазин «Галя Балувана» в Луцьку, у який вклали €30 000. З тих пір мережа зросла до понад 900 магазинів по Україні. 

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