Совладельцы «Галі Балуваної» расходятся. Forbes Ukraine узнал, что будет с сетью магазинов полуфабрикатов с 900 точками

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После семи лет сотрудничества партнеры Александр и Алла Телиги и Владимир Матвийчук станут конкурентами. 25 февраля они официально заключили договор о распределении бизнеса «Галі Балуваної», говорит Матвийчук. Как теперь будет работать крупнейшая сеть полуфабрикатов?
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«Через два месяца моя доля в 50% бизнеса перейдет к соучредителям», – говорит Матвийчук.
Вместе с супругами Телиг в 2018-м он открыл небольшой магазин «Галя Балувана» в Луцке, в который вложили €30 000. С тех пор сеть выросла до более 900 магазинов по Украине.
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