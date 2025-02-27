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Совладельцы «Галі Балуваної» расходятся. Forbes Ukraine узнал, что будет с сетью магазинов полуфабрикатов с 900 точками

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

2 хв читання

Алла Теліга, Олександр Теліга, Володимир Матвійчук, «Галя Балувана» /Максим Тарківський для Forbes Ukraine

Алла Телига, Александр Телига и Владимир Матвийчук открыли первый магазин «Галя Балувана» в Луцке в 2018 году Фото Максим Тарківський для Forbes Ukraine

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После семи лет сотрудничества партнеры Александр и Алла Телиги и Владимир Матвийчук станут конкурентами. 25 февраля они официально заключили договор о распределении бизнеса «Галі Балуваної», говорит Матвийчук. Как теперь будет работать крупнейшая сеть полуфабрикатов?

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«Через два месяца моя доля в 50% бизнеса перейдет к соучредителям», – говорит Матвийчук.

Вместе с супругами Телиг в 2018-м он открыл небольшой магазин «Галя Балувана» в Луцке, в который вложили €30 000. С тех пор сеть выросла до более 900 магазинов по Украине.

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