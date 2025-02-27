Совладельцы «Галі Балуваної» расходятся. Forbes Ukraine узнал, что будет с сетью магазинов полуфабрикатов с 900 точками

После семи лет сотрудничества партнеры Александр и Алла Телиги и Владимир Матвийчук станут конкурентами. 25 февраля они официально заключили договор о распределении бизнеса «Галі Балуваної», говорит Матвийчук. Как теперь будет работать крупнейшая сеть полуфабрикатов?

«Через два месяца моя доля в 50% бизнеса перейдет к соучредителям», – говорит Матвийчук.

Вместе с супругами Телиг в 2018-м он открыл небольшой магазин «Галя Балувана» в Луцке, в который вложили €30 000. С тех пор сеть выросла до более 900 магазинов по Украине.