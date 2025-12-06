Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Справжній бум фуд-холів». У Києві одночасно відкривають два гастропростори – оновлений Kyiv Food Market та Бессарабський ринок. Як вони конкуруватимуть?

Юлія Бугайова
Юлія Бугайова
Forbes

4 хв читання

Kyiv Food Market /Shutterstock

На другому поверсі Kyiv Food Market Алекс Купер відкриває м’ясний і рибний ресторани з обслуговуванням за столиками. Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:27 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:27

У грудні відкриваються одразу два проєкти – оновлений Kyiv Food Market із концертною залою та новими закладами і Бессарабський ринок із 17 фудкорнерами та баром. Скільки коштували проєкти і що всередині?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Період великої реновації столичних гастропросторів добігає кінця. Фудхол Kyiv Food Market закрили на оновлення 3 листопада 2025-го. 

«Проєкт працює вже сім років – прийшов час оновити концепцію та простір», – сказав на конференції Salt 6 листопада власник La Famiglia та співвласник KFM Михайло Бейлін

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні