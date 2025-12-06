Прослухати матеріал
У грудні відкриваються одразу два проєкти – оновлений Kyiv Food Market із концертною залою та новими закладами і Бессарабський ринок із 17 фудкорнерами та баром. Скільки коштували проєкти і що всередині?
Період великої реновації столичних гастропросторів добігає кінця. Фудхол Kyiv Food Market закрили на оновлення 3 листопада 2025-го.
«Проєкт працює вже сім років – прийшов час оновити концепцію та простір», – сказав на конференції Salt 6 листопада власник La Famiglia та співвласник KFM Михайло Бейлін.
