Прыжок в «красный океан». Сможет ли маркетплейс электроники market by mono конкурировать с лидерами рынка – Rozetka, Comfy, Foxtrot?

monobank вышел на новый рынок – компания запустила маркетплейс market by mono. Подобный шаг 10 лет назад совершил казахстанский Kaspi Bank. Почему украинской компании непросто будет повторить его успех?

28 000 заказов, выручка –19,2 млн грн, средний чек – 684 грн – таков результат первого дня работы нового продукта, написал в Telegram 22 октября совладелец monobank Олег Гороховский.

Поход банков в сферу электронной коммерции – нераспространенное явление. В Украине это пытался сделать ПриватБанк, но попытка не удалась. Наиболее известный успешный кейс – казахстанский Kaspi, выросший в финтех-гиганта с капитализацией $22,4 млрд.