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Ціна питання – 2 млрд грн податків. «Енергоатом» показав 1,3 млрд грн прибутку за 2024 рік, але насправді міг заробити більше. Куди пішли гроші?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

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ХАЕС, Енергоатом /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Оператор українських атомних електростанцій «Енергоатом» вперше за час війни отримав прибуток. Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

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Оператор українських атомних електростанцій «Енергоатом» вперше за час війни отримав прибуток 1,3 млрд грн за виторгу в 160 разів більше. Ложка дьогтю – після червневого підвищення тарифів для населення на 64% компанія мала відзвітувати про більший прибуток. Чому так? Forbes Ukraine зробив детальний аналіз фінзвіту компанії за 2024 рік.

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«Розповсюдження максимально брудної й брехливої інформації про «Енергоатом». Так у «викривальній» заяві в серпні 2024-го пресслужба «Енергоатома» описала новину Forbes Ukraine про те, що оператор українських АЕС закінчить рік з прибутком завдяки підвищенню тарифів.

Врешті «Енергоатом» отримав за підсумками 2024-го 1,3 млрд грн прибутку проти 11 млрд грн збитків у 2023-му, свідчить фінансовий звіт компанії, оприлюднений у системі YouСontrol.

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