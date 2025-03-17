Ціна питання – 2 млрд грн податків. «Енергоатом» показав 1,3 млрд грн прибутку за 2024 рік, але насправді міг заробити більше. Куди пішли гроші?

Оператор українських атомних електростанцій «Енергоатом» вперше за час війни отримав прибуток 1,3 млрд грн за виторгу в 160 разів більше. Ложка дьогтю – після червневого підвищення тарифів для населення на 64% компанія мала відзвітувати про більший прибуток. Чому так? Forbes Ukraine зробив детальний аналіз фінзвіту компанії за 2024 рік.

«Розповсюдження максимально брудної й брехливої інформації про «Енергоатом». Так у «викривальній» заяві в серпні 2024-го пресслужба «Енергоатома» описала новину Forbes Ukraine про те, що оператор українських АЕС закінчить рік з прибутком завдяки підвищенню тарифів.

Врешті «Енергоатом» отримав за підсумками 2024-го 1,3 млрд грн прибутку проти 11 млрд грн збитків у 2023-му, свідчить фінансовий звіт компанії, оприлюднений у системі YouСontrol.