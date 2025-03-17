Цена вопроса – 2 млрд грн налогов. «Энергоатом» показал 1,3 млрд грн прибыли за 2024 год, но на самом деле мог заработать больше. Куда ушли деньги?

Оператор украинских атомных электростанций «Энергоатом» впервые за время войны получил прибыль 1,3 млрд грн при выручке в 160 раз больше. Ложка дегтя – после июньского повышения тарифов для населения на 64% компания должна была отчитаться о большей прибыли. Почему? Forbes Ukraine детально проанализировал финотчет компании за 2024 год.

«Распространение максимально грязной и лживой информации об «Энергоатоме». Так в «разоблачительном» заявлении в августе 2024-го пресс-служба «Энергоатома» описала новость Forbes Ukraine о том, что оператор украинских АЭС завершит год с прибылью благодаря повышению тарифов.

В результате «Энергоатом» получил по итогам 2024-го 1,3 млрд грн прибыли против 11 млрд грн убытков в 2023-м, свидетельствует финансовый отчет компании, обнародованный в системе YouСontrol.