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Цена вопроса – 2 млрд грн налогов. «Энергоатом» показал 1,3 млрд грн прибыли за 2024 год, но на самом деле мог заработать больше. Куда ушли деньги?

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

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Вартість електроенергії вивела Енергоатом у прибуток: до чого тут будівництво ХАЕС /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Оператор украинских атомных электростанций "Энергоатом" впервые за время войны получил прибыль. Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

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Оператор украинских атомных электростанций «Энергоатом» впервые за время войны получил прибыль 1,3 млрд грн при выручке в 160 раз больше. Ложка дегтя – после июньского повышения тарифов для населения на 64% компания должна была отчитаться о большей прибыли. Почему? Forbes Ukraine детально проанализировал финотчет компании за 2024 год.

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«Распространение максимально грязной и лживой информации об «Энергоатоме». Так в «разоблачительном» заявлении в августе 2024-го пресс-служба «Энергоатома» описала новость Forbes Ukraine о том, что оператор украинских АЭС завершит год с прибылью  благодаря повышению тарифов.

В результате «Энергоатом» получил по итогам 2024-го 1,3 млрд грн прибыли против 11 млрд грн убытков в 2023-м, свидетельствует финансовый отчет компании, обнародованный в системе YouСontrol.

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