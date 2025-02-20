Туристи з келихами і тисячі пляшок для Японії. Крафтова виноробня Biologist збільшує потужності вдвічі та хоче розвивати туризм. Скільки це коштує?

Власник крафтової виноробні Biologist Ігор Петренко наростив потужності на 80%, до 45 000 – 50 000 пляшок у 2024 році, в планах – 100 000 пляшок. Це дозволить запустити туристичний проєкт та збільшити експорт, зокрема у Східну Європу, Велику Британію і Японію. Що задумав підприємець?

Виробник вина Biologist масштабується. «Хочемо впливати на ринок крафтових вин», – повідомляє засновник виноробні Biologist Ігор Петренко. У 2019 році він отримав ліцензію і виготовляє вино з виноградників у Київській та Одеській областях.

У Biologist два власних виноградники на 3 га на Київщині та один – на 14 га в оренді на Одещині. У 2024-му виробник запустив новий цех у Лісниках Київської області та наростив виробництво вина на 80%, до 45 000 – 50 000 пляшок.