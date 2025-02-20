Туристы с бокалами и тысячи бутылок для Японии. Крафтовая винодельня Biologist увеличивает мощности вдвое и хочет развивать туризм. Сколько это стоит?

Владелец крафтовой винодельни Biologist Игорь Петренко нарастил мощности на 80%, до 45 000 – 50 000 бутылок в 2024 году, в планах – 100 000 бутылок. Это позволит запустить туристический проект и увеличить экспорт, в частности в Восточную Европу, Великобританию и Японию. Что задумал предприниматель?

Производитель вина Biologist масштабируется. «Хотим влиять на рынок крафтовых вин», – сообщает основатель винодельни Biologist Игорь Петренко. В 2019 году он получил лицензию и производит вино с виноградников в Киевской и Одесской областях.

У Biologist два собственных виноградника на 3 га в Киевской области и один – на 14 га в аренде в Одесской области. В 2024 году производитель запустил новый цех в Лесниках Киевской области и нарастил производство вина на 80%, до 45 000 – 50 000 бутылок.