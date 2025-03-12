Uber у світі меблів йде в офлайн. «ВіЯр» будує власну мережу по всій Україні та в ЄС. Які шанси у київської компанії посунути JYSK та IKEA

Київський виробник «ВіЯр» оцифровізував український ринок меблів, а тепер шаленими темпами йде в офлайн. За два роки він збільшив мережу магазинів на третину та нарощує експорт. Що «ВіЯр» протиставить глобальним гігантам JYSK та IKEA ?

До середини 2010-х українських ринок меблів – це купа розрізнених дилерів, які в сіру займалися порізкою плит, фурнітурою, продажем комплектуючих, каже прессекретар «Кроноспан Україна» Юрій Дюг. Завдяки впровадженню зручного ІТ-сервісу та чітких стандартів, «ВіЯр» переконав значну частину меблевиків працювати в «білу», додає він.

«ВіЯр» – це як Uber на українському меблевому ринку – агрегатор, який обʼєднав виробників і замовників, каже Дюг. На сайті компанії представлено близько 45 брендів меблевої фурнітури та плитних матеріалів, і 53 бренди побутової техніки та сантехніки.