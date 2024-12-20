Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Удар по бізнесу. У центрі Києва через ракетну атаку постраждало три бізнес-центри, сім ресторанів, готель і супермаркет. Які збитки вони отримали

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Постраждалий бізнес-центр «Торонто-Київ» /пресслужба Sense Bank

Постраждалий бізнес-центр «Торонто-Київ» Фото пресслужба Sense Bank

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:42 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:42

Вранці 20 грудня Росія вдарила по центру Києва пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Основний удар прийшовся по БЦ «Торонто-Київ», в якому зокрема орендують офіси MacPaw, SD Capital та Sense Bank, і БЦ Grand компанії Dragon Capital. Forbes Ukraine дізнався, скільки «коштувала» бізнесу російська атака

Через російську атаку уламки збитих ракет впали у чотирьох районах міста: Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Печерському. На вулиці Великій Васильківській постраждали бізнес-центри Grand і «Торонто-Київ», у Шевченківському – бізнес-центр «Лувр» біля станції метро Лукʼянівська, а біля Борисполя – склад замороженої продукції «Сільпо»

Станом на 16:50 20 грудня одна людина загинула, ще 13 – постраждали. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні