Удар по бізнесу. У центрі Києва через ракетну атаку постраждало три бізнес-центри, сім ресторанів, готель і супермаркет. Які збитки вони отримали

Вранці 20 грудня Росія вдарила по центру Києва пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Основний удар прийшовся по БЦ «Торонто-Київ», в якому зокрема орендують офіси MacPaw, SD Capital та Sense Bank, і БЦ Grand компанії Dragon Capital. Forbes Ukraine дізнався, скільки «коштувала» бізнесу російська атака

Через російську атаку уламки збитих ракет впали у чотирьох районах міста: Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Печерському. На вулиці Великій Васильківській постраждали бізнес-центри Grand і «Торонто-Київ», у Шевченківському – бізнес-центр «Лувр» біля станції метро Лукʼянівська, а біля Борисполя – склад замороженої продукції «Сільпо».

Станом на 16:50 20 грудня одна людина загинула, ще 13 – постраждали.