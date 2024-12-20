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Росія знищила склад замороженої продукції «Сільпо» на Київщині. Це вже другий такий обʼєкт з початку великої війни

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Росія знищила склад замороженої продукції «Сільпо» на Київщині. Це вже другий такий обʼєкт з початку великої війни /ДСНС України

ДСНС України

У ніч на 20 грудня 2024 року внаслідок атаки БпЛА ворог зруйнував один із складів мережі «Сільпо», повідомляє Fozzy Group у Facebook. На складі зберігалася заморожена продукція на 400 млн грн.

Ключові факти

  • Пожежа знищила товарів на суму понад 400 млн грн, за оцінкою Fozzy Group. «Команда працює над переналаштуванням логістики», – йдеться в повідомленні. Мережа «Сільпо» охоплює 308 супермаркетів у 60 містах України, з них понад 90 – у Києві.
  • Вночі о 00:50 через атаку безпілотників на території Бориспільського району загорівся склад площею 15 000 кв. м, повідомляла ДСНС. Пожежу локалізували о 04:05. Загиблих та постраждалих не було.
Росія знищила склад замороженої продукції «Сільпо» на Київщині. Це вже другий такий обʼєкт з початку великої війни /Фото 1
Росія знищила склад замороженої продукції «Сільпо» на Київщині. Це вже другий такий обʼєкт з початку великої війни /Фото 2
Росія знищила склад замороженої продукції «Сільпо» на Київщині. Це вже другий такий обʼєкт з початку великої війни /Фото 3
Росія знищила склад замороженої продукції «Сільпо» на Київщині. Це вже другий такий обʼєкт з початку великої війни /Фото 4
Росія знищила склад замороженої продукції «Сільпо» на Київщині. Це вже другий такий обʼєкт з початку великої війни /Фото 5
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Контекст

На початку великої війни РФ ракета влучила у склад замороженої продукції під Броварами, де зберігалося 10 000 палет товару на 560 млн грн. Склад було зруйновано. Крім того, було розграбоване центральне виробництво у Ворзелі. На той час збитки Fozzy Group оцінював у 2,4 млрд грн.

Близько 7:00 20 грудня 2024 року Росія запустила по Києву пʼять балістичних ракет, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона збила усі п’ять балістичних ракет. Уламки завдали збитків та руйнувань у п’яти районах столиці. Внаслідок ракетної атаки по столиці загинула одна людина, 13 поранено.

В цей день ППО збила 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у інших областях. 

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