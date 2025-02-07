Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Встигнути на сонячний бум в ЄС. Українські компанії будують в Євросоюзі десятки МВт сонячних електростанцій. Що штовхає на висококонкурентний ринок 

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Будівництво сонячних електростанцій /Gettyimages

Українська Solar Garden побудує у Литві дві СЕС загальною потужністю 5,2 МВт. Фото Gettyimages

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:16 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:16

У 2024-му вінницька Kness побудувала в Польщі та Латвії 60 МВт сонячних електростанцій, в процесі будівництва – ще 100 МВт. Нещодавно київська Solar Garden отримала контракт на будівництво двох СЕС у Литві на 5,2 МВт. Чому українським компаніям стає тісно на внутрішньому ринку і з якими труднощами вони стикаються на ринку Євросоюзу

Бум сонячної енергетики в Україні, який досяг піку в 2019 році, спонукав появу десятка компаній, які спеціалізуються на будівництві сонячних електростанцій під ключ. «Український ринок дуже конкурентний, більш ніж 5% замовлень немає ні в кого», – повідомляє Сергій Проненко, власник Solar Garden, яка з 2015-го побудувала в Україні 1120 сонячних електростанцій загальною потужністю близько 85 МВт.

На кінець 2019 року в Україні працювало 6 ГВт промислових сонячних електростанцій. Завдяки одному з найбільших в Європі зеленому тарифу ринок зріс у шість разів з 2014-го. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні