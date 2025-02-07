Встигнути на сонячний бум в ЄС. Українські компанії будують в Євросоюзі десятки МВт сонячних електростанцій. Що штовхає на висококонкурентний ринок 

У 2024-му вінницька Kness побудувала в Польщі та Латвії 60 МВт сонячних електростанцій, в процесі будівництва – ще 100 МВт. Нещодавно київська Solar Garden отримала контракт на будівництво двох СЕС у Литві на 5,2 МВт. Чому українським компаніям стає тісно на внутрішньому ринку і з якими труднощами вони стикаються на ринку Євросоюзу

Бум сонячної енергетики в Україні, який досяг піку в 2019 році, спонукав появу десятка компаній, які спеціалізуються на будівництві сонячних електростанцій під ключ. «Український ринок дуже конкурентний, більш ніж 5% замовлень немає ні в кого», – повідомляє Сергій Проненко, власник Solar Garden, яка з 2015-го побудувала в Україні 1120 сонячних електростанцій загальною потужністю близько 85 МВт.

На кінець 2019 року в Україні працювало 6 ГВт промислових сонячних електростанцій. Завдяки одному з найбільших в Європі зеленому тарифу ринок зріс у шість разів з 2014-го.