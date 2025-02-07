Успеть на солнечный бум в ЕС. Украинские компании строят в Евросоюзе десятки МВт солнечных электростанций. Что толкает на высококонкурентный рынок

В 2024 году винницкая Kness построила в Польше и Латвии 60 МВт солнечных электростанций, в процессе строительства – еще 100 МВт. Недавно черкасская Solar Garden получила контракт на строительство двух СЭС в Литве на 5,2 МВт. Почему украинским компаниям становится тесно на внутреннем рынке и с какими трудностями они сталкиваются на рынке Евросоюза

Бум солнечной энергетики в Украине, достигший пика в 2019 году, стал причиной появления десятка компаний, специализирующихся на строительстве солнечных электростанций под ключ. «Украинский рынок очень конкурентен, более 5% заказов нет ни у кого», – сообщает Сергей Проненко, владелец Solar Garden, которая с 2015-го построила в Украине 1120 солнечных электростанций общей мощностью около 85 МВт.

К концу 2019 года в Украине работало 6 ГВт промышленных солнечных электростанций. Благодаря одному из самых больших в Европе зеленому тарифу рынок вырос в шесть раз с 2014-го.