«Збільшимо експорт до 25-30%». Анна Горкун продала виробника вин 46 Parallel, інвестор – з міжнародної групи Vinos de La Luz. Яка стратегія нового власника? Forbes Ukraine дізнався деталі

Виробник вин 46 Parallel став частиною Big Wines – української компанії з інвестиціями від міжнародної групи Vinos de La Luz. Угоду підписали у грудні 2024 року. Чому засновниця Анна Горкун продала бізнес мрії, який заснувала чотири роки тому, і які плани на нього має новий власник?