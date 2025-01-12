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46 Parallel Wine Group українське вино /з офіційного сайту
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«Збільшимо експорт до 25-30%». Анна Горкун продала виробника вин 46 Parallel, інвестор – з міжнародної групи Vinos de La Luz. Яка стратегія нового власника? Forbes Ukraine дізнався деталі

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

5 хв читання

46 Parallel Wine Group заснувала Анна Горкун у 2020 році і продала у 2024 році. Фото з офіційного сайту

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Виробник вин 46 Parallel став частиною Big Wines – української компанії з інвестиціями від міжнародної групи Vinos de La Luz. Угоду підписали у грудні 2024 року. Чому засновниця Анна Горкун продала бізнес мрії, який заснувала чотири роки тому, і які плани на нього має новий власник?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Перша новина 2025 року у винному світі – продаж українського виробника 46 Parallel Wine Group (46PWG). Угоді близько місяця – її уклали 12 грудня 2024-го.

46PWG увійшла у структуру Big Wines. Це український імпортер вин міжнародної групи Vinos de La Luz і виробник вина під власним однойменним брендом. 

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