«Збільшимо експорт до 25-30%». Анна Горкун продала виробника вин 46 Parallel, інвестор – з міжнародної групи Vinos de La Luz. Яка стратегія нового власника? Forbes Ukraine дізнався деталі

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Виробник вин 46 Parallel став частиною Big Wines – української компанії з інвестиціями від міжнародної групи Vinos de La Luz. Угоду підписали у грудні 2024 року. Чому засновниця Анна Горкун продала бізнес мрії, який заснувала чотири роки тому, і які плани на нього має новий власник?
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Перша новина 2025 року у винному світі – продаж українського виробника 46 Parallel Wine Group (46PWG). Угоді близько місяця – її уклали 12 грудня 2024-го.
46PWG увійшла у структуру Big Wines. Це український імпортер вин міжнародної групи Vinos de La Luz і виробник вина під власним однойменним брендом.
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