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кредитування ОПК /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine
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Forbes Digital

«Заявки надходять щодня». Виробники озброєння отримали 1,84 млрд грн пільгового фінансування. Що стримує кредитування ОПК

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

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Банки видають виробникам озброєння увосьмеро менше пільгових кредитів, ніж українцям – споживчих Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

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За пів року дії програми пільгового кредитування ОПК держава змогла задовольнити третину з-понад сотні запитів зброярів – на 1,84 млрд грн, дізнався Forbes Ukraine. За цей час українські банки видали майже увосьмеро більше споживчих кредитів. Як працює програма та чи очікувати на її розширення

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«Провели R&D, створили та успішно відтестували живі зразки, за місяць будуть держвипробування», – розповідає про результати участі в державній програмі кредитування ОПК СЕО Infozahyst Ярослав Калінін. Виробник РЕБів став першим українським підприємством, що отримало фінансування в межах пільгової програми Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, запущеної в листопаді. 

Програма надає можливість українським виробникам озброєння отримувати кредити під 5% річних. Держава компенсує решту відсоткової ставки. Максимальний розмір кредиту – 500 млн грн на інвестиційні проєкти та 100 млн грн на оборотний капітал. 

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