За пів року дії програми пільгового кредитування ОПК держава змогла задовольнити третину з-понад сотні запитів зброярів – на 1,84 млрд грн, дізнався Forbes Ukraine. За цей час українські банки видали майже увосьмеро більше споживчих кредитів. Як працює програма та чи очікувати на її розширення

«Провели R&D, створили та успішно відтестували живі зразки, за місяць будуть держвипробування», – розповідає про результати участі в державній програмі кредитування ОПК СЕО Infozahyst Ярослав Калінін. Виробник РЕБів став першим українським підприємством, що отримало фінансування в межах пільгової програми Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, запущеної в листопаді.

Програма надає можливість українським виробникам озброєння отримувати кредити під 5% річних. Держава компенсує решту відсоткової ставки. Максимальний розмір кредиту – 500 млн грн на інвестиційні проєкти та 100 млн грн на оборотний капітал.