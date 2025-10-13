Крипторинок переживає другу хвилю корпоративного експерименту – тепер не з токенами, а з балансами компаній. Десятки фірм перетворюють свої казначейства на криптофонди, створюючи новий клас активів із власними законами, ризиками й шансами. Forbes USA пояснює, чи стане ця стратегія майбутнім фінансів, чи повторить долю спекулятивних бульбашок минулого

Після хвилі мільярдних раундів фінансування сотні нових криптокомпаній тепер намагаються довести, що їхня оцінка й казначейські стратегії – це не просто хайп. Лише за кілька останніх місяців феномен «корпоративного копіювання» охопив ринок цифрових активів.

Сценарій, започаткований компанією Strategy інвестора та біткоїн-ентузіаста Майкла Сейлора, яка скуповує біткоїни, виглядає на перший погляд просто: створити або ребрендувати публічну компанію, залучити капітал через боргові й акційні інструменти, витратити кошти на купівлю однієї криптовалюти (зазвичай Bitcoin, але дедалі частіше – Ethereum, Solana чи Avalanche) й продавати акції як безпечніший і часто більш вигідний спосіб для інвесторів отримати доступ до крипторинку без потреби володіти токенами напряму.

Підживлена зростанням цін на криптовалюти та сприятливішим регуляторним середовищем, ця модель принесла разючі результати для деяких гравців.

Відтоді як Strategy зробила першу покупку Bitcoin у серпні 2020 року, її акції зросли на понад 2200% і зазвичай торгуються з великим преміумом до вартості самого Bitcoin, що зберігається на балансі компанії. Японська Metaplanet, яка запровадила схожу модель «цифрового казначейства активів» у квітні 2024-го, піднялася на 3830% відтоді, як почала скуповувати криптовалюти.