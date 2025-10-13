Крипторынок переживает вторую волну корпоративного эксперимента – теперь не с токенами, а с балансами компаний. Десятки фирм превращают свои казначейства в криптофонды, создавая новый класс активов с собственными законами, рисками и шансами. Forbes USA объясняет, станет ли эта стратегия будущим финансов, повторит ли судьбу спекулятивных пузырей прошлого

После волны миллиардных раундов финансирования сотни новых криптокомпаний теперь пытаются доказать, что их оценка и казначейские стратегии – это не просто хайп. За несколько последних месяцев феномен «корпоративного копирования» охватил рынок цифровых активов.

Сценарий, начатый компанией Strategy инвестора и биткоин-энтузиаста Майкла Сейлора, которая скупает биткоины, выглядит на первый взгляд просто: создать или ребрендировать публичную компанию, привлечь капитал через долговые и акционные инструменты, потратить средства на покупку одной криптовалюты (как правило Bitcoin, но все чаще – Ethereum, Solana или Avalanche) и продавать акции как более безопасный и часто более выгодный способ для инвесторов получить доступ к крипторынку без необходимости владеть токенами напрямую.

Подкормленная ростом цен на криптовалюты и более благоприятной регуляторной средой, эта модель принесла поразительные результаты для некоторых игроков.

С тех пор как Strategy совершила первую покупку Bitcoin в августе 2020 года, ее акции выросли более чем на 2200% и обычно торгуются с большим премиумом до стоимости самого Bitcoin, хранящегося на балансе компании. Японская Metaplanet, введшая схожую модель «цифрового казначейства активов» в апреле 2024-го, поднялась на 3830% с тех пор, как начала скупать криптовалюты.