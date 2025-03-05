Швидкий постачальник мемкоїнів. Заснована українцем криптовалюта Solana увійде до стратегічного резерву Трампа. Як вона потрапила до кошика з Bitcoin та Ethereum

Як і вся криптоіндустрія, криптовалюта Solana, заснована українцем Анатолієм Яковенком, показує істотне зростання курсу після заяв чи рішень нового президента США Дональда Трампа. Раніше він випускав на її платформі свої мемкоїни, зараз – оголосив про плани включити Solana до стратегічного крипторезерву країни разом з чотирма іншими основними криптовалютами. Як проєкт з українським корінням звернув на себе таку увагу?

«Я подбаю про те, щоб США стали криптовалютною столицею світу», – так президент США Дональд Трамп охарактеризував у дописі в соцмережі Truth від 2 березня свій план створити стратегічний резерв цифрових активів країни. Він додав, що до резерву увійдуть Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), Cardano та Solana, заснована українцем Анатолієм Яковенком.

У січні саме на цій платформі Трамп і його дружина Меланія випустили свої мемкоїни $Trump та $Melania. «Solana була створена, як альтернатива Ethereum, що вирішує його головну проблему – низька пропускна здатність», – розповідає СEO Trustee Plus Вадим Груша.