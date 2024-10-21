«Прагнемо повернутися до зростання на 25–30% у 2025-му». IT-компанія Sigma Software залучила за рік пів сотні нових клієнтів. Як вона адаптовує бізнес до умов війни та реагує на ШІ-бум? Інтервʼю засновника

У 22-річній ІТ-компанії Sigma Software поєднуються сервісний і продуктовий бізнес, освітні ініціативи, інвестиційний і благодійний фонди. Це одна з небагатьох українських сервісних ІТ-компаній, що збільшила штат під час великої війни. Як вона залучає нових клієнтів після початку повномасштабного вторгнення? Інтерв’ю CEO та співзасновника Валерія Красовського

Протягом 2024 року українська сервісна ІТ-компанія Sigma Software залучила близько 50 нових клієнтів, каже Forbes Ukraine CEO та співзасновник Валерій Красовський у своєму першому великому інтерв’ю про бізнес компанії за час повномасштабної війни.

За понад два десятки років невелика харківська Eclipse Software Programming розрослася до міжнародної Sigma Software. Сьогодні компанія має понад 2000 співробітників у 19 країнах світу та у 2023-му ввійшла до 100 найбільших сервісних ІТ-компаній за версією IAOP разом з українськими Intellias, Infopulse, Eleks тощо.