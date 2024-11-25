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«Домінує голос військових». Нічне таксі від Uklon та Bolt майже місяць працює у Львові. Чому компаніям складно на цьому заробити (і поки неможливо – у Києві)

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Нічне таксі Uklon та Bolt працює у Львові /Shutterstock

Bolt не працював у комендантську годину від початку повномасштабного вторгнення Фото Shutterstock

Майже місяць тому сервіси таксі Uklon та Bolt відновили роботу у Львові та області під час комендантської години. Що компанії від цього отримують та чому про запуск нічного таксі в Києві поки можна лише мріяти? 

Виклики таксі в нічний час у Львові та області для сервісу Bolt становлять до 2% від загальної кількості поїздок, каже генеральний менеджер компанії в Україні Сергій Павлик.

«Львівська міська рада вийшла до нас першою з пропозицією відновити роботу вночі, – каже Павлик. – Це великий транспортний хаб, сюди прибуває багато нічних потягів з Польщі».

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