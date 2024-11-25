«Домінує голос військових». Нічне таксі від Uklon та Bolt майже місяць працює у Львові. Чому компаніям складно на цьому заробити (і поки неможливо – у Києві)

Майже місяць тому сервіси таксі Uklon та Bolt відновили роботу у Львові та області під час комендантської години. Що компанії від цього отримують та чому про запуск нічного таксі в Києві поки можна лише мріяти?

Виклики таксі в нічний час у Львові та області для сервісу Bolt становлять до 2% від загальної кількості поїздок, каже генеральний менеджер компанії в Україні Сергій Павлик.

«Львівська міська рада вийшла до нас першою з пропозицією відновити роботу вночі, – каже Павлик. – Це великий транспортний хаб, сюди прибуває багато нічних потягів з Польщі».