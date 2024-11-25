«Доминирует голос военных». Ночное такси от Uklon и Bolt около месяца работает во Львове. Почему компаниям сложно на этом заработать (и пока невозможно – в Киеве)

Почти месяц назад услуги такси Uklon и Bolt возобновили работу во Львове и области во время комендантского часа. Что компании от этого получают и почему о запуске ночного такси в Киеве пока можно только мечтать?

Вызовы такси в ночное время во Львове и области для сервиса Bolt составляют до 2% общего количества поездок, говорит генеральный менеджер компании в Украине Сергей Павлик.

«Львовский городской совет вышел к нам первым с предложением возобновить работу ночью, – говорит Павлик. – Это большой транспортный хаб, сюда прибывает много ночных поездов из Польши».