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«Доминирует голос военных». Ночное такси от Uklon и Bolt около месяца работает во Львове. Почему компаниям сложно на этом заработать (и пока невозможно – в Киеве)

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Нічне таксі Uklon та Bolt працює у Львові /Shutterstock

Bolt не работал в комендантский час с начала полномасштабного вторжения Фото Shutterstock

Почти месяц назад услуги такси Uklon и Bolt возобновили работу во Львове и области во время комендантского часа. Что компании от этого получают и почему о запуске ночного такси в Киеве пока можно только мечтать?

Вызовы такси в ночное время во Львове и области для сервиса Bolt составляют до 2% общего количества поездок, говорит генеральный менеджер компании в Украине Сергей Павлик.

«Львовский городской совет вышел к нам первым с предложением возобновить работу ночью, – говорит Павлик. – Это большой транспортный хаб, сюда прибывает много ночных поездов из Польши».

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