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IT та психологія втрачають популярність. Що хочуть вивчати українські абітурієнти у 2025 році та що це значить для ринку праці? Аналіз вступної кампанії

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

підсумки вступної кампанія 2025 /Ілюстрація Аліна Кохан

Українські університети завершили прийом заявок від вступників, який тривав з 19 липня по 1 серпня. Фото Ілюстрація Аліна Кохан

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«Менеджмент» став найпопулярнішою спеціальністю вступної кампанії-2025, випередивши психологію. Абітурієнти масово подаються на «Економіку», «Філологію» та «Маркетинг», тоді як попит на «Право» та IT-спеціальності знижується. У чому причина?

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У 2025-му психологія поступилася першим місцем серед найпопулярніших для вступників спеціальностей. Її випередив менеджмент, кількість заявок на який цього року зросла на понад 36%. 

Вступна кампанія в українські університети, що тривала з 19 липня, завершилася 1 серпня. Загалом свої кабінети на сайті ЄДЕБО, через який подаються заявки на вступ, зареєструвало понад 417 000 вступників, ідеться в повідомленні ДП «Інфоресурс» в Facebook за 4 серпня. Це на 11,5% менше, ніж у 2024-му. 

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