«Менеджмент» став найпопулярнішою спеціальністю вступної кампанії-2025, випередивши психологію. Абітурієнти масово подаються на «Економіку», «Філологію» та «Маркетинг», тоді як попит на «Право» та IT-спеціальності знижується. У чому причина?

У 2025-му психологія поступилася першим місцем серед найпопулярніших для вступників спеціальностей. Її випередив менеджмент, кількість заявок на який цього року зросла на понад 36%.

Вступна кампанія в українські університети, що тривала з 19 липня, завершилася 1 серпня. Загалом свої кабінети на сайті ЄДЕБО, через який подаються заявки на вступ, зареєструвало понад 417 000 вступників, ідеться в повідомленні ДП «Інфоресурс» в Facebook за 4 серпня. Це на 11,5% менше, ніж у 2024-му.