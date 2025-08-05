«Менеджмент» стал самой популярной специальностью вступительной кампании-2025, опередив психологию. Абитуриенты массово подаются на «Экономику», «Филологию» и «Маркетинг», тогда как спрос на «Право» и IT-специальности снижается. В чем причина?

В 2025-м психология уступила первое место среди самых популярных для абитуриентов специальностей. Ее опередил менеджмент, количество заявок на который в этом году выросло более чем на 36%.

Вступительная кампания в украинские университеты, продолжавшаяся с 19 июля, завершилась 1 августа. В общей сложности свои кабинеты на сайте ЕГЭБО, через который подаются заявки на вступление, зарегистрировали более 417 000 поступающих, говорится в сообщении ГП «Инфоресурс» в Facebook за 4 августа. Это на 11,5% меньше, чем в 2024 году.