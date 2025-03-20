Коефіцієнт майже як для Uber. «Київстар» оцінив Uklon у $160 млн – вдвічі більше, ніж очікували ринок та аналітики. Якою могла бути математика угоди

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Оператор «Київстар» оцінив Uklon у $160 млн, виходячи з суми у $155,2 млн, за які телеком-компанія купує 97% сервісу. Профільні аналітики давали скромніші цифри до моменту публічного розголошення суми. Верхній поріг діапазону можливої вартості компанії за оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine був вдвічі меншим – $80 млн. Якою могла бути математика однієї з найбільших за три роки M&A на українському ринку?
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«Феноменальна цифра, як для бізнесу в Україні!» – написав про угоду з купівлі Uklon «Київстаром» 19 березня Олександр Колб, співзасновник інвестиційного синдикату Toloka й агенції digital-маркетингу Promodo.
За 97% акцій Uklon найбільший оператор «Київстар» заплатить $155,2 млн, оголосила компанія напередодні. Це означає, що загальна оцінка сервісу таксі складає $160 млн – щонайменше вдвічі більше, ніж припущення аналітичного відділу Forbes Ukraine, який оцінював потенційну угоду у $40–80 млн.
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