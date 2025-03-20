Коефіцієнт майже як для Uber. «Київстар» оцінив Uklon у $160 млн – вдвічі більше, ніж очікували ринок та аналітики. Якою могла бути математика угоди

Оператор «Київстар» оцінив Uklon у $160 млн, виходячи з суми у $155,2 млн, за які телеком-компанія купує 97% сервісу. Профільні аналітики давали скромніші цифри до моменту публічного розголошення суми. Верхній поріг діапазону можливої вартості компанії за оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine був вдвічі меншим – $80 млн. Якою могла бути математика однієї з найбільших за три роки M&A на українському ринку?