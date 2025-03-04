Французький оператор Eutelsat домовляється з ЄС про забезпечення України супутниковим зв’язком

Деталі

У компанії зазначили, що перемовини з урядами Європи стосувалися поєднання двох типів супутникових систем – OneWeb, розташованих на висоті приблизно 1200 км над Землею, та геостаціонарних супутників Geo на висоті 35 000 км – для покращення супутникового зв’язку в Україні та Чорноморському регіоні.

Обидві системи здатні забезпечувати зв’язок для українських дронів, які завдали значних втрат російським військам.

У Eutelsat повідомили, що строки запуску додаткових терміналів для ключових завдань та інфраструктури залежать від рішень країн ЄС до закупівель та координації необхідної інфраструктури.

Ця заява пролунала на тлі різкого зростання акцій компанії за останні два дні через перспективи заміни супутників Starlink Ілона Маска системою OneWeb в Україні. За два дні ринкова капіталізація Eutelsat зросла більш ніж на €1 млрд, а вартість акцій компанії потроїлася.

Контекст

OneWeb уже працює в Україні через німецького партнера, хоча його технології поступаються за новизною Starlink. На орбіті OneWeb має менше ніж 700 супутників, тоді як Starlink – понад 7000. Eutelsat керує 35 геостаціонарними супутниками, а після придбання британської OneWeb у 2023 році розширила свою мережу на низькій навколоземній орбіті до 600 одиниць. Супутники OneWeb на низькій орбіті подібні до тих, що використовує Starlink від SpaceX, який із флотом у 7000 супутників забезпечує інтернет у 125 країнах. Eutelsat стверджує, що їхні послуги в Європі за покриттям і затримками не поступаються Starlink.

Раніше Reuters писало, що американські учасники переговорів, які домагаються доступу до стратегічно важливих корисних копалин України, підняли питання про можливе обмеження доступу країни до супутникового інтернету Starlink, створеного Ілоном Маском. Однак згодом Маск заперечив ці чутки, наголосивши, що інформація про відключення Starlink є неправдивою.