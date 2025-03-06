Конкурент Маска из Европы. Французская Eutelsat планирует предоставлять спутниковую связь в Украине. Реально ли им заменить Starlink и нужно ли это?

Французская компания Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом о предоставлении спутниковой связи в Украине, пишет Reuters. Сможет ли европейский оператор стать альтернативой связи от Starlink Илона Маска?
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Французский спутниковый оператор Eutelsat – один из неожиданных выгодоприобретателей в результате ссоры, произошедшей между президентами США и Украины в Вашингтоне 28 февраля.
Спор Дональда Трампа и Владимира Зеленского пришелся на вечер пятницы по европейскому времени, а уже в понедельник, 3 марта, после открытия биржевых торгов в Европе стоимость акций Eutelsat, владеющей британской сетью спутников OneWeb, подобных Starlink Илона Маска, выросла в 1,7 раза.
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