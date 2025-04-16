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Європа хоче зайняти місце Росії в космосі. Реалізацію її стратегії очолив стартап Creotech із Польщі. Чим європейці підкорюватимуть ринок SpaceTech?

Forbes Польща
Forbes

6 хв читання

Ariane 6 /Getty Images

Ракета-носій Ariane 6 Європейського космічного агентства перед її першим запуском у космічному центрі Гвіани в Куру, Французька Гвіана, 3 березня 2025 року Фото Getty Images

Європа входить у нову фазу космічної гонки, а Польща – серед лідерів. Після запуску супутників і контракту на майже €52 млн з Європейським космічним агентством стартапи Creotech та Iceye, засновані поляками, стають головними гравцями у новому SpaceTech-ландшафті. Forbes Polska дослідив, як змінюються космічні перегони, роль SpaceX і приватних інвесторів

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У квітні 2025 року польська компанія Creotech підписала з Європейським космічним агентством (ЄКА) контракт на реалізацію проєкту Camila. Його метою є «створення сузір’я щонайменше з трьох спостережних супутників, наземного сегмента, запуск супутників та управління місією». Вартість контракту становить майже €52 млн.

Внесок Польщі до ЄКА – €35 млн, з яких 80–90% повертаються до країни, фінансуючи розвиток національної космічної галузі.

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