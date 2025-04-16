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Европа стремится занять место России в космосе. Реализацию ее стратегии возглавил стартап Creotech из Польши. Чем европейцы будут покорять рынок SpaceTech?

Forbes Польша
Forbes

6 хв читання

Ariane 6 /Getty Images

Ракета-носитель Ariane 6 Европейского космического агентства перед ее первым запуском в космическом центре Гвианы в Куру, Французская Гвиана, 3 марта 2025 года Фото Getty Images

Европа входит в новую фазу космической гонки, а Польша – среди лидеров. После запуска спутников и контракта почти на €52 млн с Европейским космическим агентством стартапы Creotech и Iceye, основанные поляками, становятся главными игроками в новом SpaceTech-ландшафте. Forbes Polska исследовал, как меняются космические гонки, роль SpaceX и частных инвесторов

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В апреле 2025 года польская компания Creotech подписала с Европейским космическим агентством (ЕКА) контракт на реализацию проекта Camila. Его целью является «создание созвездия по меньшей мере из трех наблюдательных спутников, наземного сегмента, запуск спутников и управление миссией». Стоимость контракта составляет около €52 млн.

Взнос Польши в ЕКА – €35 млн, из которых 80–90% возвращаются в страну, финансируя развитие национальной космической отрасли.

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