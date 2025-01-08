Менше фактчекінгу, більше дезінформації? Meta послаблює модерацію контенту в Facebook та Instagram. Що це значить для бізнесу Марка Цукерберга? Розбір від Politico та The Wired

7 січня корпорація Meta повідомила , що відмовляється від фактчекінгу незалежними модераторами та вводить модель нотаток спільноти. Також Meta переносить штаб-квартиру до Техасу та змінює фокус на свободу слова через політику нової адміністрації Дональда Трампа. Чому Meta йде на свідомий ризик, відмовляючись від боротьби з дезінформацією? Forbes переказує головні тези від The Wired та Politico .

Зміни в політиці контент-модерації

Meta дозволить більше висловлювань, скасувавши обмеження на деякі чутливі теми. Натомість компанія зосередиться на незаконних і серйозних порушеннях, не уточнюючи яких саме. Користувачі Facebook та Instagram зможуть бачити більше політичного контенту, якщо захочуть цього, адже Meta застосовуватиме більш персоналізований підхід.

Стара модель фактчекінгу перетворилася на інструмент цензури, каже Джоел Каплан, головний політичний радник Meta. «Ми хочемо повернутися до основного нашого зобовʼязання – сприяти вільному вираженню думок», – пояснив він.

Meta впроваджує нову систему нотаток спільноти (Community Notes), яка схожа за своїми принципами з платформою X (колишній Twitter). Вона дозволяє користувачам самостійно додавати контекст до потенційно оманливих постів. «Нотатки спільноти вимагатимуть узгодження між людьми з різними поглядами, щоб запобігти упередженим оцінкам», – зазначив Каплан.

Meta також скасовує низку обмежень на теми, які є частиною суспільного дискурсу: імміграція, гендерна ідентичність та релігія. «Неправильно, коли те, що можна сказати в Конгресі, не дозволено на наших соціальних платформах», – додає Каплан.

Шлях до дезінформації

Після оголошення Meta про скасування партнерств у фактчекінгу, реакції суспільства поляризувалися. Праві сприйняли це як перемогу свободи слова, а ліві вважають це дорогою до домінування дезінформації.

«Рішення Meta не перевіряти фактаж у дописах користувачів – подарунок для Дональда Трампа та екстремістів по всьому світу, – пише Ніколь Гілл у заяві від AccountableTech. – Чотири роки тому Facebook заблокував Трампа за підбурювання до насильницького заколоту, який призвів до загибелі п’яти людей і порушив нашу демократію». Він впевнений, що Цукерберг відкриває шлюзи для поширення ненависті, дезінформації та теорій змови, які провокують насильство у світі.

Рішення Meta продиктоване зміною фокуса новообраної влади у США на свободу слова. «Адміністрація Трампа підтримує свободу слова, уникаючи тиску на компанії з метою цензури, – переказує The New York Times слова Каплан на телеканалі Fox. – Це повертає нас до цінностей, на яких Марк Цукерберг заснував компанію».

Через послаблення модерації Meta дозволятиме, зокрема, користувачам звинувачувати трансгендерних або гомосексуальних людей у психічних розладах через їхню сексуальну орієнтацію. Однак деякі з найбільш ксенофобських висловлювань, зроблених відомими особами – наприклад, заява президента Трампа у 2023 році про те, що нелегальні мігранти «отруюють кров нашої країни», – усе ще можуть порушувати політику Meta, якщо будуть опубліковані на її платформах.

Тож як працюватиме нова політика модерації, достеменно ще ніхто не знає.

Переїзд до Техасу

Meta також вирішила перенести свою штаб-квартиру з Каліфорнії до Техасу. Це відображає зміну її стратегічного фокусу. Такий крок є частиною ширшого зсуву Meta до консервативної аудиторії, пише Politico. Також це відображає зростання впливу політичних союзників Дональда Трампа на платформу.

Нещодавно Meta призначила на ключові позиції таких осіб, як Джоела Каплана, відомого своєю близькістю до республіканського істеблішменту, і Дейну Вайта, який брав участь у Республіканському національному зʼїзді та залишається президентом UFC. Це великою мірою пояснює в тому числі й зміну політики Meta щодо свободи слова в напрямку наративів Трампа.

Це рішення збігається із загальною тенденцією зменшення модерації контенту, яка почалася ще в 2019 році. У цей період Meta перестала перевіряти політичну рекламу на вірогідність, а в 2023-му скоротила модерацію заяв, повʼязаних із виборами 2020 року, пише Politico.

Перенесення штаб-квартири Meta може бути й економічно мотивованим рішенням. У штаті Техас діють нижчі податки та більш ліберальна бізнес-політика, що може сприяти скороченню витрат компанії Цукерберга та уникненню жорсткого регулювання, яке спостерігається в Каліфорнії та ЄС.

«Meta розширює свій вплив у регіонах, де її політику сприйматимуть із більшим розумінням. Це стратегія виживання на тлі зростаючого тиску з боку регуляторів та громадськості», – пише The Wired.

Ці зміни викликають запитання щодо майбутнього модерації контенту на платформах Meta. З одного боку, це обіцянка більшої свободи слова, з іншого – ризик створення середовища, в якому існує дезінформація.