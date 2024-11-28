Дональд Трамп зустрівся із Марком Цукербергом. Раніше він закликав посадити засновника Meta у вʼязницю

Обраний президент раніше критикував соціальні мережі Цукерберга, стверджуючи, що вони цензурують консервативні погляди.

Марк Цукерберг провів «рідкісну» особисту зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом, що стало черговою спробою генерального директора Meta встановити позитивні відносини з Трампом, пише The New York Times 27 листопада.

Ключові факти

Зустріч, підтверджена трьома обізнаними джерелами, була ініційована Цукербергом, який має напружені стосунки з Трампом.

Трамп, який тривалий час стверджував, що Meta несправедливо обмежувала його та інших консерваторів у своїх соцмережах, виступив із різкою критикою Цукерберга у соціальних мережах та під час передвиборчих промов.

Цукерберг прилетів до Уест-Палм-Біч, Флорида, у вівторок, 26 листопада, увечері, перш ніж приєднатися до Трампа в його готелі та клубі Mar-a-Lago у середу.

Сторони переважно обмінювалися любʼязностями, а Цукерберг привітав Трампа з перемогою на президентських виборах.

За словами джерел, після зустрічі в першій половині дня Трамп і Цукерберг планували повечеряти в готелі Трампа ввечері.

«Це важливий час для майбутнього американських інновацій, – йдеться у заяві представника Meta. – Марк був вдячний за запрошення приєднатися до президента Трампу на вечері та можливість зустрітися з членами його команди з приводу майбутньої адміністрації».

Стівен Міллер, новий заступник начальника штабу Трампа з політики, охарактеризував зустріч дещо інакше. Він сказав Fox News, що Цукерберг «дуже ясно висловив своє бажання бути прихильником і учасником цих змін, які ми бачимо по всій Америці та світу, з цим реформаторським рухом, який очолює Дональд Трамп».

Контекст

В Meta сподіваються, що Цукерберг зможе розпочати нові стосунки з Трампом, виявивши мʼякшу позицію щодо нової адміністрації. Зустріч Цукерберга співпала зі спробами генерального директора захистити Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, від будь-якого потенційного удару з боку нової адміністрації президента.

Meta давно є мішенню консерваторів у Вашингтоні, раніше у Конгресі закликають боротися з «цензурою консервативних поглядів». А Трамп особисто закликав посадити Цукерберга у вʼязницю на помсту за «змову проти» нього під час виборів 2020 року.

Оскільки керівники Meta усвідомили потенціал Трампа для перемоги на виборах 2024 року, Цукерберг провів останні 18 місяців, намагаючись відновити відносини. За словами двох джерел, Цукерберг провів щонайменше дві особисті телефонні розмови з Трампом протягом літа.

Інші керівники технологічних компаній, такі як Ілон Маск, який виступав на підтримку консервативного руху та пожертвував сотні мільйонів доларів на кампанію республіканця, вже налагодили тісніші стосунки з Трампом.