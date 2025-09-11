Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
02:36 хвилин
В IT-компанії металургійного холдингу «Метінвест» відбулися кадрові зміни. У пресслужбі це пояснюють трансформацією бізнес-моделі. Хто її очолив та які завдання нового менеджменту?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Сергій Детюк, 47, став генеральним директором Metinvest Digital, IT-компанії холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. Про це свідчать зміни в YouControl від 1 серпня. Пресслужба компанії підтвердила цю інформацію.
Створена у 2018 році Metinvest Digital – четверта за виторгом IT-дочка компаній із традиційного сектору. У 2024-му показник зріс на 8%, до 801 млн грн. Компанія відповідає за диджиталізацію материнської структури й має зовнішніх клієнтів. Серед них – провайдер фіксованого зв’язку «Укртелеком», банк ПУМБ та держпідприємство «Медичні закупівлі України».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.