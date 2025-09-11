В IT-компанії металургійного холдингу «Метінвест» відбулися кадрові зміни. У пресслужбі це пояснюють трансформацією бізнес-моделі. Хто її очолив та які завдання нового менеджменту?

Сергій Детюк, 47, став генеральним директором Metinvest Digital, IT-компанії холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. Про це свідчать зміни в YouControl від 1 серпня. Пресслужба компанії підтвердила цю інформацію.

Створена у 2018 році Metinvest Digital – четверта за виторгом IT-дочка компаній із традиційного сектору. У 2024-му показник зріс на 8%, до 801 млн грн. Компанія відповідає за диджиталізацію материнської структури й має зовнішніх клієнтів. Серед них – провайдер фіксованого зв’язку «Укртелеком», банк ПУМБ та держпідприємство «Медичні закупівлі України».