Замість простої роздачі доступу до ChatGPT у Rockets. Growth R&D обрали системний підхід до впровадження штучного інтелекту – створили позицію ШІ-інженера. Результат не змусив на себе чекати: 20% рутинних процесів автоматизовано, підготовка клієнтських звітів прискорилася на 80%, а пошук візуальних референсів – у пʼять разів. Як креативна агенція будує ефективну модель співпраці людини і технології? Розповідає співзасновник та СЕО агенції Владислав Полонський.

У листопаді 2024-го ми в Rockets. Growth R&D ввели в команду ШІ-інженера. Навіщо це нам, як ми його шукали і до яких змін у компанії це привело?

Два шляхи інтеграції ШІ

Перед створенням нової позиції ШІ-інженера ми бачили два шляхи інтеграції штучного інтелекту в поточну роботу агентції.

Перший, найпоширеніший на ринку, – дати команді доступ до ШІ-інструментів на кшталт ChatGPT чи Midjourney. Але найчастіше такі поверхневі спроби провалюються: компанії купують підписки, передають їх співробітникам, а далі – «розбирайтеся самі». У результаті – саботаж через нерозуміння, як із цими ШІ-інструментами працювати.

Другий, який обрали ми, – інтегрувати ШІ системно. Всі зміни ми базували на теорії обмежень систем Еліягу Ґолдратта, яка дозволяє виявляти вузькі місця в процесах. Роботу нашого ШІ-інженера вибудувано на двох рівнях:

стратегічному – створює повноцінні ШІ-продукти для виконання конкретних завдань;

операційному – постійно на зв’язку, пояснює, консультує, навчає. Це критично, адже технології змінюються швидко.

Протягом робочого дня ШІ-інженер може виконувати роль ментора, консультанта і провідника, до якого можна звернутися в моменті: «Я не розумію, як це працює», «Поясни ще раз». Це важливо, бо технології швидко змінюються, а відчуття «не розумію – отже, не моє» може зупинити навіть досвідчену людину.

Результати відчутні вже зараз: до 20% рутинних процесів у компанії автоматизовано. Наприклад, час на підготовку клієнтських звітів зменшився більш як на 80%, а швидкість підбору візуальних референсів для дизайнерів зросла у пʼять разів завдяки нейромережам.

ШІ-інженер як частина команди

Важливо визнати: на ринку немає готових ШІ-фахівців для маркетингу чи креативу. Є технічні фахівці, є ентузіасти – але не ті, хто розуміє і специфіку агенцій, і можливості ШІ.

Ми шукали людину з досвідом в інженерній ролі в ІТ, але відкриту до нових підходів. У нашій моделі ШІ-інженер – не просто розробник, а міст між технологією і командою. Він має розуміти бізнес-процеси, аналізувати слабкі місця і пояснювати складне просто.

Я самостійно досліджував профілі в LinkedIn і писав кандидатам особисті повідомлення за своїм запитом. Так натрапив на Сергія Сідлецького – Frontend Developer та AI Engineer з Києва. Спочатку Сергій сумнівався, чи приймати пропозицію, бо не мав досвіду роботи з креативною агенцією і не дуже уявляв, як це має відбуватись. Але оскільки і для нас це був тестовий формат, вирішили хоча б спробувати.

Так співпало, що Сергій цікавився рекламою і в цілому він був відкритим до нового. Це зіграло головну роль. Він охоче придумує і пропонує впровадити щось нове.

Щодо винагороди ШІ-інженера. Це абсолютно нова вакансія для креативної сфери, вивчити зарплати конкурентів неможливо, тож почали досліджувати це питання в технічних компаніях. Знайшли таку вилку зарплат і на неї орієнтувалися:

Junior AI Engineer – приблизно 45 000 грн;

Middle – 64 000 грн;

Senior – 81 000 грн.

Три ключові напрями ШІ-інженера в нашій агенції:

оцифрування та оптимізація процесів – пошук точок, де ШІ реально пришвидшує роботу;

– пошук точок, де ШІ реально пришвидшує роботу; адаптація технологій – створення простих інструкцій для нетехнічних команд;

– створення простих інструкцій для нетехнічних команд; системне навчання – подолання розриву між можливостями ШІ та навичками креативників.

Один із перших проєктів – внутрішній курс із генерації зображень. За пʼять тижнів провели 10 лекцій. Результат – процес прискорився в чотири рази. Бо у будь-якій агенції є розрив між потенціалом інструментів і вмінням ними користуватись.

Проєкт допоміг нам сформулювати та донести до команди позицію, що ми не намагаємося зменшити кількість копірайтерів чи продюсерів, а прагнемо зробити так, щоб кожен міг виконувати роботу швидше, але без професійного вигорання. Наше стратегічне бачення полягає у створенні ефективної системи співпраці людини та ШІ.

Стратегічний підхід

Впровадження ШІ-інженера у штат компанії – лише перший крок. На 2025 рік ми маємо трирівневу стратегію ШІ-трансформації процесів.

Масштабуватися: впровадити ШІ-рішення у всі департаменти й створити єдину екосистему.

Створити ШІ-лабораторію, яка стане простором для постійних експериментів із новими технологіями та методиками. Ми сподіваємося, що це дозволить нам випереджати тренди та пропонувати клієнтам інноваційні рішення, які ще не стали стандартом індустрії.

Побудувати робочу модель «людина + ШІ», де технологія не замінює фахівців, а підсилює їх. Кожен співробітник отримує не лише доступ до інструмента, а й розуміння, як ним користуватись.

Якщо штучний інтелект уже поруч, чом би не працювати разом із ним?