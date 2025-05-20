Вместо простой раздачи доступа к ChatGPT в Rockets. Growth R&D выбрали системный подход к внедрению искусственного интеллекта – создали позицию ИИ-инженера. Результат не заставил себя ждать: 20% рутинных процессов автоматизированы, подготовка клиентских отчетов ускорилась на 80%, а поиск визуальных референсов – в пять раз. Как креативное агентство строит эффективную модель сотрудничества человека и технологии? Рассказывает соучредитель и СЕО агентства Владислав Полонский.

В ноябре 2024-го мы в Rockets. Growth R&D ввели в команду ИИ-инженера. Зачем это нам, как мы его искали и к каким переменам это привело в компании?

Два пути интеграции ИИ

Перед созданием новой позиции ИИ-инженера мы видели два пути интеграции искусственного интеллекта в текущую работу агентства.

Первый, самый распространенный на рынке, – дать команде доступ к ИИ-инструментам вроде ChatGPT или Midjourney. Но чаще всего такие поверхностные попытки проваливаются: компании покупают подписки, передают их сотрудникам, а дальше – «разбирайтесь сами». В результате – саботаж из-за непонимания, как с этими ИИ-инструментами работать.

Второй, который выбрали мы, – интегрировать ИИ системно. Все наши изменения базировались на теории ограничений систем Элияху Голдратта, позволяющей обнаруживать узкие места в процессах. Работа нашего ИИ-инженера выстроена на двух уровнях:

стратегическом – создает полноценные ИИ-продукты для выполнения конкретных задач;

операционном – постоянно на связи, объясняет, консультирует, учит. Это критично, ведь технологии меняются быстро.

В течение рабочего дня ИИ-инженер может выполнять роль ментора, консультанта и проводника, к которому можно обратиться в моменте: «Я не понимаю, как это работает», «Объясни еще раз». Это важно, потому что технологии быстро меняются, а ощущение «не понимаю – значит, не мое» может остановить даже опытного человека.

Результаты ощутимы уже сейчас: до 20% рутинных процессов в компании автоматизированы. Например, время на подготовку клиентских отчетов уменьшилось более чем на 80%, а скорость подбора визуальных референсов для дизайнеров выросла в пять раз благодаря нейросетям.

ИИ-инженер как часть команды

Важно признать: на рынке нет готовых ИИ-специалистов для маркетинга или креатива. Есть технические специалисты, есть энтузиасты – но не те, кто понимает и специфику агентств, и возможности ИИ.

Мы искали человека с опытом в инженерной роли в IT, но открытого к новым подходам. В нашей модели ИИ-инженер – не просто разработчик, а мост между технологией и командой. Он должен понимать бизнес-процессы, анализировать слабые места и объяснять сложное просто.

Я самостоятельно исследовал профили в LinkedIn и писал кандидатам личные сообщения по своим запросом. Так наткнулся на Сергея Сидлецкого – Frontend Developer и AI Engineer из Киева. Сначала Сергей сомневался, принимать ли предложение, поскольку не имел опыта работы с креативным агентством и не очень представлял, как это должно происходить. Но поскольку и для нас это был тестовый формат, решили попробовать.

Так совпало, что Сергей интересовался рекламой и в целом он был открыт к новому. Это сыграло главную роль. Он охотно придумывает и предлагает ввести что-нибудь новое.

Что касается вознаграждения ИИ-инженера, это совершенно новая вакансия для креативной сферы, изучить зарплаты конкурентов невозможно, поэтому начали исследовать данный вопрос в технических компаниях. Нашли такую ​​вилку зарплат и на нее ориентировались:

Junior AI Engineer – примерно 45 000 грн;

Middle – 64 000 грн;

Senior – 81 000 грн.

Три ключевых направления ИИ-инженера в нашем агентстве:

оцифровка и оптимизация процессов – поиск точек, где ИИ реально ускоряет работу;

– поиск точек, где ИИ реально ускоряет работу; адаптация технологий – создание простых инструкций для нетехнических команд;

– создание простых инструкций для нетехнических команд; системное обучение – преодоление разрыва между возможностями ИИ и навыками креативщиков.

Один из первых проектов – внутренний курс по генерации изображений. За пять недель провели 10 лекций. Результат – процесс ускорился в четыре раза.

Проект помог нам сформулировать и донести до команды позицию, что мы не пытаемся уменьшить количество копирайтеров или продюсеров, а стремимся сделать так, чтобы каждый мог выполнять работу быстрее, но без профессионального выгорания. Наше стратегическое видение состоит в создании эффективной системы сотрудничества человека и ИИ.

Стратегический подход

Введение ИИ-инженера в штат компании – лишь первый шаг. На 2025 год у нас есть трехуровневая стратегия ИИ-трансформации процессов.

Масштабироваться: внедрить ИИ-решения во все департаменты и создать единую экосистему.

Создать ИИ-лабораторию, которая станет пространством для постоянных экспериментов с новыми технологиями и методиками. Мы надеемся, что это позволит нам опережать тренды и предлагать клиентам инновационные решения, еще не ставшие стандартом индустрии.

Построить рабочую модель «человек + ИИ», где технология не заменяет специалистов, а усиливает их. Каждый сотрудник получает не только доступ к инструменту, но и понимание, как им пользоваться.

Если искусственный интеллект уже рядом, почему бы не работать вместе с ним?