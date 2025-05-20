Вместо простой раздачи доступа к ChatGPT в Rockets. Growth R&D выбрали системный подход к внедрению искусственного интеллекта – создали позицию ИИ-инженера. Результат не заставил себя ждать: 20% рутинных процессов автоматизированы, подготовка клиентских отчетов ускорилась на 80%, а поиск визуальных референсов – в пять раз. Как креативное агентство строит эффективную модель сотрудничества человека и технологии? Рассказывает соучредитель и СЕО агентства Владислав Полонский.
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В ноябре 2024-го мы в Rockets. Growth R&D ввели в команду ИИ-инженера. Зачем это нам, как мы его искали и к каким переменам это привело в компании?
Два пути интеграции ИИ
Перед созданием новой позиции ИИ-инженера мы видели два пути интеграции искусственного интеллекта в текущую работу агентства.
Первый, самый распространенный на рынке, – дать команде доступ к ИИ-инструментам вроде ChatGPT или Midjourney. Но чаще всего такие поверхностные попытки проваливаются: компании покупают подписки, передают их сотрудникам, а дальше – «разбирайтесь сами». В результате – саботаж из-за непонимания, как с этими ИИ-инструментами работать.
Второй, который выбрали мы, – интегрировать ИИ системно. Все наши изменения базировались на теории ограничений систем Элияху Голдратта, позволяющей обнаруживать узкие места в процессах. Работа нашего ИИ-инженера выстроена на двух уровнях:
- стратегическом – создает полноценные ИИ-продукты для выполнения конкретных задач;
- операционном – постоянно на связи, объясняет, консультирует, учит. Это критично, ведь технологии меняются быстро.
В течение рабочего дня ИИ-инженер может выполнять роль ментора, консультанта и проводника, к которому можно обратиться в моменте: «Я не понимаю, как это работает», «Объясни еще раз». Это важно, потому что технологии быстро меняются, а ощущение «не понимаю – значит, не мое» может остановить даже опытного человека.
Результаты ощутимы уже сейчас: до 20% рутинных процессов в компании автоматизированы. Например, время на подготовку клиентских отчетов уменьшилось более чем на 80%, а скорость подбора визуальных референсов для дизайнеров выросла в пять раз благодаря нейросетям.
ИИ-инженер как часть команды
Важно признать: на рынке нет готовых ИИ-специалистов для маркетинга или креатива. Есть технические специалисты, есть энтузиасты – но не те, кто понимает и специфику агентств, и возможности ИИ.
Мы искали человека с опытом в инженерной роли в IT, но открытого к новым подходам. В нашей модели ИИ-инженер – не просто разработчик, а мост между технологией и командой. Он должен понимать бизнес-процессы, анализировать слабые места и объяснять сложное просто.
Я самостоятельно исследовал профили в LinkedIn и писал кандидатам личные сообщения по своим запросом. Так наткнулся на Сергея Сидлецкого – Frontend Developer и AI Engineer из Киева. Сначала Сергей сомневался, принимать ли предложение, поскольку не имел опыта работы с креативным агентством и не очень представлял, как это должно происходить. Но поскольку и для нас это был тестовый формат, решили попробовать.
Так совпало, что Сергей интересовался рекламой и в целом он был открыт к новому. Это сыграло главную роль. Он охотно придумывает и предлагает ввести что-нибудь новое.
Что касается вознаграждения ИИ-инженера, это совершенно новая вакансия для креативной сферы, изучить зарплаты конкурентов невозможно, поэтому начали исследовать данный вопрос в технических компаниях. Нашли такую вилку зарплат и на нее ориентировались:
- Junior AI Engineer – примерно 45 000 грн;
- Middle – 64 000 грн;
- Senior – 81 000 грн.
Три ключевых направления ИИ-инженера в нашем агентстве:
- оцифровка и оптимизация процессов – поиск точек, где ИИ реально ускоряет работу;
- адаптация технологий – создание простых инструкций для нетехнических команд;
- системное обучение – преодоление разрыва между возможностями ИИ и навыками креативщиков.
Один из первых проектов – внутренний курс по генерации изображений. За пять недель провели 10 лекций. Результат – процесс ускорился в четыре раза.
Проект помог нам сформулировать и донести до команды позицию, что мы не пытаемся уменьшить количество копирайтеров или продюсеров, а стремимся сделать так, чтобы каждый мог выполнять работу быстрее, но без профессионального выгорания. Наше стратегическое видение состоит в создании эффективной системы сотрудничества человека и ИИ.
Стратегический подход
Введение ИИ-инженера в штат компании – лишь первый шаг. На 2025 год у нас есть трехуровневая стратегия ИИ-трансформации процессов.
Масштабироваться: внедрить ИИ-решения во все департаменты и создать единую экосистему.
Создать ИИ-лабораторию, которая станет пространством для постоянных экспериментов с новыми технологиями и методиками. Мы надеемся, что это позволит нам опережать тренды и предлагать клиентам инновационные решения, еще не ставшие стандартом индустрии.
Построить рабочую модель «человек + ИИ», где технология не заменяет специалистов, а усиливает их. Каждый сотрудник получает не только доступ к инструменту, но и понимание, как им пользоваться.
Если искусственный интеллект уже рядом, почему бы не работать вместе с ним?
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