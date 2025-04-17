Технології чи люди. Як в компанії створити середовище, де штучний інтелект стає союзником, а не ворогом. Розповідають Крістіна Ніколаєва та Оксана Семенюк

Ми часто говоримо про штучний інтелект як про інструмент, який змінить наші бізнеси. Але при цьому команди й саме керівництво саботують його впровадження. Чому так відбувається та що з цим робити? Поради від ШІ-експертки Крістіни Ніколаєвої та менторки Оксани Семенюк

«Ми граємось з ШІ, ніби це сторонній інструмент, а не частина щоденної роботи». Ця фраза з дослідження Writer 2025 точно описує реальність багатьох компаній. І хоча всі говорять про ШІ як про майбутнє бізнесу, це майбутнє чомусь ніяк не хоче наставати.

68% організацій спромоглися масштабувати лише 30% або менше своїх експериментів з генеративним ШІ, таку несподівану картину даних показує звіт Deloitte за третій квартал 2024 року. Більшість проєктів так і застрягли на рівні пілотних випробувань. Яка може бути причина?

Коли опір – це не просто страх нового

Знахідки дослідження Writer можуть бути одним із пояснень проблеми: 31% працівників зізнаються, що активно саботують ШІ-ініціативи своєї компанії. Серед покоління Z таких навіть 41%. А 42% керівників відверто кажуть, що впровадження ШІ буквально розриває їхню компанію на частини.

Це не просто цифри – це сигнал тривоги. Люди не просто бояться змін, вони активно протидіють їм. Причини цього опору значно глибші, ніж може здатися на перший погляд.

Часто все починається з розчарування. Команди пробують використовувати ШІ, але без системного підходу перший досвід виявляється невдалим. «Спробували – не допомогло» – така реакція стає виправданням для подальшого опору. Ситуацію погіршує те, що ШІ часто «спускають згори» без пояснень і залучення команди. Це породжує недовіру і відчуження.

Крім того, люди часто не бачать звʼязку між технологією та реальними проблемами у своїй роботі. ШІ сприймається як щось абстрактне, відірване від щоденних завдань. На фоні постійних реструктуризацій і загальної нестабільності ще одна «нова ініціатива» створює додатковий тиск. Втома від змін стає реальною перешкодою для інновацій.

І нарешті, багатьох лякає невизначеність майбутнього. Без розуміння того, як ШІ може розширити їхні карʼєрні можливості, люди схильні захищатися від змін, які здаються загрозливими для їхньої професійної реалізації.

Несподіваний поворот: керівники теж чинять опір

Аспект, про який рідко говорять відкрито, — middle і навіть senior менеджери часто самі саботують ШІ-ініціативи, просто роблять це витонченіше. Вони можуть нескінченно гальмувати процеси під виглядом «всебічної перевірки» та «детального вивчення ризиків».

Бюджети на навчання команди та впровадження інструментів не виділяються, хоча очікування щодо результатів залишаються високими.

Інший приклад – коли впровадження ШІ начебто запущене, але в KPI команд немає жодних ШІ-метрик, що фактично залишає трансформацію в зоні «необовʼязкового».

Чимало керівників не розвивають власні навички роботи з ШІ, але при цьому очікують активного впровадження від своїх підлеглих. І це зрозуміло: впровадження ШІ вимагає від керівників додаткових зусиль, готовності починати «з нуля», визнавати свої обмеження і вчитися разом із командою.

Це особливо дискомфортно для тих, хто звик бути експертом у всьому. Така позиція не лише створює подвійні стандарти, але й суттєво підриває довіру до всієї ініціативи трансформації.

Подолати опір

В One Philosophy ми розуміли, що ШІ – це не просто новий яскравий тренд чи інструмент. Це технологія, яка змінить увесь наш бізнес, процеси та способи роботи. Тому підійшли до впровадження максимально системно.

Перший крок був критично важливим: ми запитали команду про їхню готовність до змін. В умовах війни, коли наші співробітники вже стикаються з численними викликами, зокрема для психічного здоровʼя, ми хотіли бути впевненими в їхній готовності до додаткових змін. Опитування показало, що команда, хоч і в різній мірі, та все ж має ресурси і бажання освоювати ШІ. Це дало нам зелене світло і допомогло спланувати наступні кроки.

Ми створили VIRSHI – команду, відповідальну за впровадження змін. Хоча ця практика надає послуги із впровадження ШІ та навчання зовнішнім клієнтам, ми одразу закріпили, що найпершим клієнтом буде сама група компаній One Philosophy. Виділили фіксований відсоток часу команди на внутрішню трансформацію.

У кожній команді зʼявились ШІ-амбасадори, які регулярно зустрічаються для обміну досвідом і найкращими практиками. А для всіх працівників маємо регулярне навчання по ШІ, якому приділятимемо чотири-шість годин на місяць. Вчимося роботі з різними інструментами, розбираємо їхню користь у наших процесах, а ще маємо сесії по «ШІ для душі», де показуємо колегам фанові інструменти, бо життя, як і розвиток технологій – це не лише про роботу.

Вже після першого кварталу роботи в такому форматі 59% співробітників використовували ШІ щодня або щотижня. За наступні пів року цей показник зріс до 73%. В останньому опитуванні 55% команди сказали, що змогли зменшити своє робоче навантаження, а 83% – що стали продуктивнішими з ШІ. І головне, – 93% працівників упевнені, що переваги від впровадження ШІ перевищують виклики.

Три практичні поради

Почніть з чесної розмови з командою, щоб зрозуміти реальний рівень готовності до змін. Шукайте тих, хто може стати амбасадорами трансформації – вони часто самі проявляють інтерес до нових технологій. Покажіть команді, як ШІ може полегшити рутину й виділити час для цікавішого й важливого.

Створіть правильну інфраструктуру. Призначте відповідального в керівництві, який буде не просто куратором, а справжнім лідером змін. Сформуйте команду впровадження і дайте їм повноваження та виділіть бюджет – без ресурсів навіть найкращі ініціативи згасають.

Найголовніше – зробіть процес системним. Регулярні навчання, простір для експериментів, інтеграція ШІ в систему винагород – усе це має працювати в комплексі й постійно. І обовʼязково вимірюйте прогрес – це допомагає побачити реальні результати і вчасно коригувати курс.

Погляд у майбутнє

Ключовий урок: ШІ – це не лише про технології. Це про людей. Про створення середовища, де інновації сприймаються не як загроза, а як можливість. Де навчання – не тягар, а природна частина роботи. І де кожен член команди розуміє свою роль у майбутньому вашої компанії із ШІ.

Лідерам варто підготуватися до того, що зміна мислення всієї організації – це марафон, а не спринт. Але результати цього марафону варті кожного кроку: команда, яка не боїться майбутнього, а активно його створює – це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити сьогодні.