Витягнути науку з дна. Мінцифри та МОН хочуть створити мережу наукових парків Science City з податковими пільгами для бізнесу. Що це може дати економіці

В Україні планують у 2025-му запровадити спеціальний податковий режим Science City для наукових парків при університетах. Він дозволить університетам створювати стартапи, залучати інвестиції та отримувати податкові пільги. За задумом, це має реанімувати українську науку. Як це працюватиме?

Анонсований Мінцифри наприкінці минулого року спеціальний податковий режим для наукових парків Science City може почати працювати до кінця 2025-го, повідомив Forbes Ukraine заступник міністра освіти Денис Курбатов.

Університетами разом із бізнесом зможуть створити науковий парк як приватну компанію. Вона матиме податкові пільги як у «Дія.City», зможе залучати інвестиції та заробляти на своїх стартапах, ішлося під час презентації Мінцифри та Міністерства освіти та науки (МОН) про Science City 15 січня.