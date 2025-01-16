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Витягнути науку з дна. Мінцифри та МОН хочуть створити мережу наукових парків Science City з податковими пільгами для бізнесу. Що це може дати економіці

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

пільги для науки, Science City /колаж Анастасія Решетнік

В Україні планують запровадити режим Science City, щоб реанімувати науку. Він дозволить університетам створювати стартапи, залучати інвестиції та отримувати податкові пільги Фото колаж Анастасія Решетнік

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В Україні планують у 2025-му запровадити спеціальний податковий режим Science City для наукових парків при університетах. Він дозволить університетам створювати стартапи, залучати інвестиції та отримувати податкові пільги. За задумом, це має реанімувати українську науку. Як це працюватиме?

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Анонсований Мінцифри наприкінці минулого року спеціальний податковий режим для наукових парків Science City може почати працювати до кінця 2025-го, повідомив Forbes Ukraine заступник міністра освіти Денис Курбатов.

Університетами разом із бізнесом зможуть створити науковий парк як приватну компанію. Вона матиме податкові пільги як у «Дія.City», зможе залучати інвестиції та заробляти на своїх стартапах, ішлося під час презентації Мінцифри та Міністерства освіти та науки (МОН) про Science City 15 січня.

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