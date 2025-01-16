Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Вытянуть науку со дна. Минцифры и МОН хотят создать сеть научных парков Science City с налоговыми льготами для бизнеса. Что это может дать экономике

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

пільги для науки, Science City /коллаж Анастасия Решетник

В Украине планируется ввести режим Science City, чтобы реанимировать науку. Он позволит университетам создавать стартапы, привлекать инвестиции и получать налоговые льготы. Фото коллаж Анастасия Решетник

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:10 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:10

В Украине в 2025 году планируют ввести специальный налоговый режим Science City для научных парков при университетах. Он позволит университетам создавать стартапы, привлекать инвестиции и получать налоговые льготы. По замыслу это должно реанимировать украинскую науку. Как это будет работать?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Анонсированный Минцифры в конце прошлого года специальный налоговый режим для научных парков Science City может заработать до конца 2025-го, сообщил Forbes Ukraine заместитель министра образования Денис Курбатов.

Университеты вместе с бизнесом смогут создать научный парк как частную компанию. Она будет иметь налоговые льготы как в «Дія.City», сможет привлекать инвестиции и зарабатывать на своих стартапах, говорилось во время презентации Минцифры и Министерства образования и науки (МОН) о Science City 15 января.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине