Вытянуть науку со дна. Минцифры и МОН хотят создать сеть научных парков Science City с налоговыми льготами для бизнеса. Что это может дать экономике

В Украине в 2025 году планируют ввести специальный налоговый режим Science City для научных парков при университетах. Он позволит университетам создавать стартапы, привлекать инвестиции и получать налоговые льготы. По замыслу это должно реанимировать украинскую науку. Как это будет работать?

Анонсированный Минцифры в конце прошлого года специальный налоговый режим для научных парков Science City может заработать до конца 2025-го, сообщил Forbes Ukraine заместитель министра образования Денис Курбатов.

Университеты вместе с бизнесом смогут создать научный парк как частную компанию. Она будет иметь налоговые льготы как в «Дія.City», сможет привлекать инвестиции и зарабатывать на своих стартапах, говорилось во время презентации Минцифры и Министерства образования и науки (МОН) о Science City 15 января.