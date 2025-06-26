З початку повномасштабної війни кількість українських компаній, що виробляють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР), зросла у десятки разів. Але одиниці отримують державні контракти. За 2024 рік Агенція оборонних закупівель уклала держконтракти з виробниками РЕБ на 8,5 млрд грн, за перше півріччя 2025-го – на 8,7 млрд грн. Що штовхає підприємців вкладати мільйони доларів у технології, попри відсутність великих держзамовлень?

Кількість виробників РЕБ і РЕР зросла в 40 разів із 2022 року, свідчить дослідження Радіоелектронного альянсу України. За пів року 2025-го відкрилося 90 нових компаній.

Утім на держконтракти від Агенції оборонних закупівель (АОЗ) претендує мізерна кількість. У 2024 році АОЗ закуповувала РЕБ/РЕР у 18 українських виробників, у 2025-му – у 17, ідеться у відповіді пресслужби. Водночас безпілотники Агенція купує у більш ніж 50 українських виробників, казав Forbes у червні очільник АОЗ Арсен Жумаділов.