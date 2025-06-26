Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Над кожним контрактом працює два юристи». В Україні 300 виробників РЕБ, але контракти з АОЗ мають 17. Чому і скільки коштує «вхідний квиток» 

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

контракти АОЗ для РЕБ, інвестиції в РЕБ, держконтракти

У 2025-му Агенція оборонних закупівель контрактує РЕБ у 17 виробників, ідеться у відповіді пресслужби АОЗ

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:55 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:55

З початку повномасштабної війни кількість українських компаній, що виробляють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР), зросла у десятки разів. Але одиниці отримують державні контракти. За 2024 рік Агенція оборонних закупівель уклала держконтракти з виробниками РЕБ на 8,5 млрд грн, за перше півріччя 2025-го – на 8,7 млрд грн. Що штовхає підприємців вкладати мільйони доларів у технології, попри відсутність великих держзамовлень?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Кількість виробників РЕБ і РЕР зросла в 40 разів із 2022 року, свідчить дослідження Радіоелектронного альянсу України. За пів року 2025-го відкрилося 90 нових компаній.

Утім на держконтракти від Агенції оборонних закупівель (АОЗ) претендує мізерна кількість. У 2024 році АОЗ закуповувала РЕБ/РЕР у 18 українських виробників, у 2025-му – у 17, ідеться у відповіді пресслужби. Водночас безпілотники Агенція купує у більш ніж 50 українських виробників, казав Forbes у червні очільник АОЗ Арсен Жумаділов.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні